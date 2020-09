Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Première grande arrivée de la manche de gala de cette édition

Tour de France 2020: profil et parcours de la quatrième étape, aujourd’hui de Sisteron – Orcires Merlette

Le Tour de France 2020 conteste aujourd’hui sa quatrième étape, la première entièrement en montagne, et la première arrivée en haute altitude de la manche française. Ce seront 160,5 kilomètres qui mèneront l’équipe de Sisteron à Orcires-Merlette, un niveau de première catégorie à 1800 mètres d’altitude.

Orcires-Merlette sera toujours uni à la mémoire de la grande étape avec laquelle Luis Ocaa a bouleversé le Tour de 1971, surpassant totalement Eddy Merckx, bien que chacun d’eux lui ait fait attendre deux ans pour être couronné. A cette occasion, le sommet du département des Hautes Alpes est atteint après trois niveaux de troisième catégorie et un de quatrième.

Le peloton passera en premier le Col du Festre (7,6 km à 5,3%). Continuez le long de la «tachuela» de la Cte de Corps (2,2 km à 6,3%, quatrième), et deux de troisième déjà dans le dernier tiers de l’itinéraire. D’abord L’Aullagnier (3 km à 6,4%) puis Saint Léger des Melzes (2,8 km à 6,8%). Enfin, Orcires-Merlette: 7,1 kilomètres à 6,7%, atteignant 8,2% en début de montée.

Il est possible que l’étape fasse une différence notable de manière inhabituelle très tôt dans la course, même s’il est plus probable que les équipes essaieront de «tester» leurs rivaux.

Julien arrive en tête à la quatrième étape Alaphilippe (Deceunink – Quick Step), devant Adam Yachts (Mitchelton Scott) et Marc Hirschi (Sunweb), tous deux de Jumbo Visma, respectivement à 4 et 7 secondes. Le premier espagnol est Luis Len Sanchez (Astan), 19e, 17 secondes derrière.

L’étape part de la Provence et rejoint les Hautes-Alpes après avoir traversé Auvergne-Rhône et Isre. Il passe, entre autres, par les villes de Serres, Saint Firmin et Saint-Bonnet-en-Champsaur, lieux sur la «Route Napoléon», qu’il a suivie à son retour de l’île d’Elbe à Paris. L’étape débutera à 13h25, heure de la péninsule espagnole, et devrait arriver entre 17h22 et 17h44, selon la vitesse moyenne du peloton.