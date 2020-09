Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Étape de demi-montagne, avec options pour les tentatives

Profil et parcours de l’étape 12 du Tour, aujourd’hui entre Chauvigny et Sarran

Il Tour de France s’adresse aujourd’hui, 10 septembre, au étape 12 de l’édition 2020. deux niveaux et prédestiné pour le sprint massif, la route devient vallonné, avec quatre petites dimensions Scorable, distribué sur les 218 kilomètres qui mènera le peloton entre Chauvigny et Sarran

En théorie à ce stade, le plus long du Tour, les équipes auront plus de mal à garder le contrôle de l’équipe et donc un fuite plus ou moins gâté peut avoir des options, même s’il ne serait pas déraisonnable de embuscade entre les dirigeants. Après une tournée de rupture, l’équipe rencontrera au kilomètre 95 le mur de Saint-Martin-Terressus (quatrième, 1,5 km à 8,8%). 20 kilomètres plus tard, le Manteau Eybouleuf (quatrième, 2,8 km à 5,2%). Ensuite, deux dimensions plus importantes: la Croix du Pey (troisième, 4,8 km à 6%) ​​et Suc au mai (deuxième, 3,8 km à 7,7%). Le dernier tronçon, à Sarran, est en légère ascension.

Le classement du Tour est mené au début de cette étape par Primoz Roglic (Jumbo-Visma), suivi par Egan Bernal (Ineos Grenadiers) à 21 secondes, et Guillaume Martin (Cofidis) à 28 ans. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn-McLaren), dixième, à 1h42, suivi d’Enric Plus (Movistar), en position 12, à 2h02.

La 12e étape du Tour de France commence à 12h00 et doit arriver entre 16h57 et 17h27.