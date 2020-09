Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Une journée classée par l’organisation comme “ étape reine ”

Profil et parcours de l’étape 13 du Tour, aujourd’hui, Chatel Guyon – Puy Mary Pas de Peyrol

Il Tour de France 2020 affronte aujourd’hui son étape numéro 13, un voyage de 191,5 kilomètres de quoi amener le peloton Châtel Guyon au Puy Mary Pas de Peyrol. Un parcours qui pourrait être décrit comme une demi-montagne jusqu’aux derniers kilomètres où une élévation de deuxième niveau est liée à une première classe qui est aussi l’arrivée.

Dans la tournée là-bas sept pics de notation et quelques autres rampes qui ne comptent pas pour l’organisation en tant que telle. Pour commencer, au kilomètre 36, le col de Ceyssat (1, 10,2 km à 6,1%. Suivez le Col de Guery (3, 6,8 km à 5,7%) et La Stle (2, 6,8 km à 5,7%). Ensuite, une zone de descente avec quelques fausses plaines pour s’attaquer plus tard à la Côte de L’Estiade, 3,7 km à 6,9%. Déjà au kilomètre 157, la Côte d’Anglard de Saliers (3, 3,5 km à 6,9%) et après la descente, la fin de l’étape. Tout d’abord, le Col de Néronne (2,3,8 km à une moyenne exigeante de 9,1% et avec des sections de 10%) et enfin, le Puy Mary Pas de Peyrol, de première catégorie, avec 5,4 km à 8,1% et deux derniers kilomètres entre 11% et 13%.. L’organisation suggère qu’il s’agit de l’étape reine de cette édition.

Primoz arrive en tant que leader de cette tournée du Massif Central Roglic (Jumbo-Visma), suivi par Egan Bernal (Ineos Grenadiers) à 21 secondes, et Guillaume Martin (Cofidis) à 28 ans. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn-McLaren), dixième, à 1:42, suivi d’Enric Plus (Movistar), en position 12, à 2h02.

Le peloton quittera Châtel-Guyon à 12 h 05, Heure de la péninsule espagnole, et devrait arrivée entre 16h47 et 17h18 basé sur la vitesse moyenne de l’équipe.