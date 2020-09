Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Impressionnant haut de gamme, après avoir passé deux ports de premier ordre avant

Profil et parcours de l’étape 15 du Tour, aujourd’hui, de Lyon au Grand Colombier

Il Tour de France 2020 affronte sa 15e étape aujourd’hui, dimanche 13 septembre, appelée à être l’une des décisif D’une façon ou d’une autre. C’est une visite de 174,5 kilomètres de Lyon au Grand Colombier: haut de gamme dans un port de catégorie spéciale, après avoir traversé deux premiers cours.

Il reste une semaine de course et avant elle, les différences de peloton ne sont pas encore significatives. Cela signifie que si quelqu’un veut les obtenir, il aura une opportunité imbattable aujourd’hui. Encore une fois, le difficulté de la scène se concentre sur le final. Les 100 premiers kilomètres de celui-ci sont un itinéraire plat, mais ils mènent au pied de la Mont de la Selle de Fromentel, un niveau de premier avec 11,1 kilomètres à 8,1% de moyenne trompeuse. Tromper parce que les trois derniers kilomètres dépassent 10% avec une tranche de 14,5%. Par comparaison, le Col de la Biche, puis après une brève descente, c’est plus doux: dans ce tronçon les sections au-dessus de 10% font deux kilomètres et sont au milieu de l’ascension. La moyenne est de 8,9% pour 6,9 kilomètres.

Puis une descente de plus de 1100 mètres et commence la Grand Colombier: 17,4 kilomètres à 7,1%, mais avec des sections à 9,4%, au début de la montée, à 10% dans le premier tiers, une autre après le milieu et aussi les derniers mètres. Une fin d’étape donc qui ne donne pas de trêve: 2859 mètres de dénivelé dans la dernière section.

Le peloton commencera cette tournée à travers la région montagneuse de Jurer à 12:50, Heure de la péninsule espagnole, et votre arrivée est prévue entre 17h11 et 17h40, selon la vitesse moyenne du peloton.