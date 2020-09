Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Un autre haut de gamme, mais cette fois dans un port de troisième ordre

Après le deuxième et dernier jour de repos, le Tour de France s’attaque à l’étape 16 aujourd’hui. Montagne revient avec un parcours de 164 kilomètres entre La Tour du Pin et Villard de Lans. Peut-être une montagne quelque peu décaféinée, car dans ces approches de la Alpes beaucoup de noms classiques sont absents cette fois, mais rappelez-vous que les courses sont rendues difficiles par les cyclistes eux-mêmes.

L’équipe fait face à un jour avec un port du premier, deux du second, un du troisième et un du quatrième. Est -Côte de Virieu, 2,3 km à 6,8% – c’est le premier que vous trouverez, au kilomètre 12. Puis, presque à mi-chemin de l’étape, le Col de Palier (2, 7,4 km à 6,8%) et en 94, le Côte de Revel (6 km à 8%).

Après la descente et quelques pentes non marquantes et fausses plaines, le port de premier ordre arrive: Saint Nizier de Moucherotte, 11,5 à 6,5%. Finalement, le Côte 2.000 de Villard de Lans, aa fin d’une troisième montée: 2,2 km. 6,5%. Un terrain plus propice au combat par étape que par le général, bien que si quelqu’un veut attaquer les chefs, à un moment donné, ils devront se battre.

Primoz arrive sur scène en tant que leader Roglic (Jumbo Visma), suivi de Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) à 40 secondes et Rigoberto Urne (EF1) à 1:34. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn McLaren), à 2:16, suivi par Enric Plus (Movistar), au huitième, à 3h15.

L’équipe partira Le Tour de Pin à 13h05, heure de la péninsule espagnole, et doit arrivée à Villar de Lans -de grand souvenir pour le cyclisme espagnol puisque Perico Delgado y a remporté deux étapes- entre 17:23 et 17:52, selon la vitesse moyenne du peloton.