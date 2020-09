Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Probablement une étape de transition jusqu’à la fin de la course

Profil et parcours de l’étape 19 du Tour, de Bourg en Bresse à Campagnole

Il Tour de France 2020 Aujourd’hui, il aborde sa 19e étape. Un parcours pour prendre le peloton de Bourg en Bresse à Campagnole, après 166,5 kilomètres. Après quelques batailles alpines qui n’étaient pas d’une grande importance pour la première place du général -sauf pour réaffirmer Primoz Roglic-, mais soyez voyants et exigeants, ce qui touche aujourd’hui à la résolution du test est ce que l’on appelle habituellement une journée de transition.

L’étape d’aujourd’hui peut être décrite comme robuste, bien que ce ne soit pas trop exigeant. A des hauts et des bas, des collines, des rampes, des descentes, mais pas trop longues et concentrées principalement dans la seconde moitié du voyage. Il existe une seule dimension de notation, et de la quatrième catégorie: Château Chalon, de 4,3 kilomètres à 4,7%, et plus ou moins au milieu de l’étape. Probablement l’arrivée voir un sprint massif.

Dans l’état actuel des choses, le statu quo d’un classement général dans lequel Primoz reste leader ne semble pas en grand danger à ce stade. Roglic (Jumbo Visma), suivi de Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) à 57 secondes et Miguel Angel Lpez (Astana) à 1:27. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn McLaren), cinquième à 3:28, suivi d’Enric Plus (Movistar), sixième, à 4:19.

L’équipe prendra le Départ à Bourg en Bresse au 13:45, Heure de la péninsule espagnole, et est prévue pour arrivée entre les 17h27 et 17h48, basé sur la vitesse moyenne du peloton.