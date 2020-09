Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les derniers kilomètres sont une montée dans le temps exigeante

Profil et parcours de l’étape 20 du Tour, contre-la-montre de Lure à Planche des Bellles Filles

Il Tour de France 2020 affrontez aujourd’hui votre numéro d’étape 20 et avant-dernière de cette édition marquée par la pandémie, mais qui a enfin honoré la tradition de la ronde gauloise. Aujourd’hui, samedi 19 septembre, nous revenons à une tradition quelque peu désaffectée dans les éditions récentes: la contre la montre dans son mode de échelle chronologique. 36,2 kilomètres entre Lure et La Planche des Belles Filles, qualifié comme dimension de première catégorie.

Chronoscalada, pourrait-on dire, mais «mixte»: ce n’est pas comme ceux dont l’itinéraire était l’Alpe d’Huez. Sur les 36,2 kilomètres, 30 sont plus ou moins plats, ce qui compense quelque peu les options des grimpeurs avec ceux qui ont moins de facilité en montée. La montée aux Planches del Belles Filles sera de 5,9 km à 8,5% avec trois sections dangereuses à plus de 9% au début, à mi-chemin et à la fin. Dans ce cas, bien sûr, un évanouissement est plus dangereux car il n’y aura pas de «squires» pour vous soutenir. Et ils ont déjà parcouru plus de 3 000 kilomètres.

A cette dernière occasion d’attaquer le général est arrivé avec un dirigé par Primoz Roglic (Jumbo Visma), suivi de Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) à 57 secondes et Miguel Angel Lpez (Astana) à 1:27. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn McLaren), cinquième à 3:28, suivi d’Enric Plus (Movistar), sixième, à 4:19.

Il le premier cycliste à prendre la sortie à Lure le fera à 13h00., Temps péninsulaire espagnol. La arrivée des dirigeants du général est prévu autour du 18h00.