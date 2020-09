Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Nouvelle arrivée en hauteur, avec la montagne concentrée en fin d’étape

Profil et parcours de l’étape 6 du Tour de France, du Teil au Mont Aigoual

Il Tour de France 2020 conteste aujourd’hui, jeudi 3 septembre, sa sixième étape. 191 kilomètres entre Le Teil et le Mont Aigoual. C’est la deuxième arrivée en hauteur de la course dans une étape, évidemment, en montagne, bien qu’elle soit concentrée dans les derniers kilomètres.

Le peloton continue vers les Pyrénées, traversant des routes à travers l’Occitanie et les départements de l’Ardèche, du Gard, de l’Hérault et de la Lozre. Même au-delà du milieu de la route, le chemin est pratiquement plat, avec une légère hausse. Au kilomètre 146 apparaît le premier point de la journée: Cap de Coste (troisième. 2,1 km à 7,3%). Après sa descente, la route n’offre plus peu de répit. Premièrement la Cou de Mourezes (troisième, 6,1 km à 4,8%) puis le Col de la Lusette (Premièrement, 11,7 km à 7,3%, mais avec un kilomètre à 12%) puis, environ 15 km plus loin, la fin de l’étape en Mont Aigoual (8,3 km à 4%).

Il peut s’agir, aux fins de la résolution de l’étape, d’une journée propice à escapades. Par rapport au combat des favoris, il faudra voir siQuelques embuscades sur les pentes dures de La Lusette faire la différence avant les Pyrénées, ou tester la force des rivaux.

Adam atteint la sixième étape en tant que leader Yachts (Mitchelton Scott), suivi de Primoz Roglic (Jumbo Visma), à 3 secondes, et Tadej Pogacar (UEA Emirates), à 7 ans. Le premier Espagnol est Mikel Landa (Bahreïn-McLaren), 12e, 13 secondes derrière.

L’étape commencera à 12:00, Heure de la péninsule espagnole, et doit arriver entre 16h45 et 17h14, basé sur la vitesse moyenne du peloton.