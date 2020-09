Tour de France 2020 :

Tour de France 2020, finale du sprint de masse prévisible

Profil et parcours de l’étape 7 du Tour de France, de Millau à Lavaur

Il Tour de France 2020 adresses aujourd’hui, vendredi 4 septembre, votre septième étape, un voyage de 168 kilomètres au cœur de la France, entre Millau et Lavaur. La scène est classée comme plaine mais, mis à part les petits points marquants, ce n’est pas tant que ça.

Si dans les jours montagneux des derniers jours les difficultés étaient concentrées surtout à la fin, dans ce cas la «structure» de l’étape est le contraire. Les trois quarts sont une mise en page qui brise les jambes, comme il sied aux contreforts du Massif Central. Mais les derniers kilomètres sont plats et descendent doucement: rare d’être une conclusion autre qu’un sprint massif. Trois petites hauteurs distribueront des points pour la montagne: Peu après le départ, le Col de Luzencon (troisième, 3,1 km à 6,1%) et après Peyronnenc (troisième, 14,5 km à 3,9%) et Paulhe (quatrième, 1,1 km à 7%).

Dans la septième étape, Adam continue en tant que leader. Yachts (Mitchelton Scott), suivi de Primoz Roglic (Jumbo Visma), à 3 secondes, et Tadej Pogacar (UEA Emirates), à 7 ans. Le premier Espagnol est Mikel Landa (Bahreïn-McLaren), 12e, 13 secondes derrière.

L’étape commence à côté du viaduc de Millau, le plus élevé d’Europe. L’escouade la traversera puis plongera dans un parcours jalonné de villes à saveur médiévale comme correspond à ces régions proches de l’Occitanie: Castres, Saint-Sernin-sur-Rance ou Lacze. L’étape commencera à 13:35, Temps de la péninsule espagnole, et terminer entre 17h19 et 17h41, selon la vitesse moyenne du peloton.