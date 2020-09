Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Huitième étape, première des Pyrénées, allant jusqu’à Mente, Bals et Peyresourde

Profil et parcours de l’étape 9 du Tour de France, de Cazres à Loudenvielle

Il Tour de France 2020 adresse aujourd’hui, samedi 5 septembre, la première de ses Étapes pyrénéennes: 141 kilomètres entre Cazres sur Garonne et Loudenvielle. Cette fois, il n’y a pas d’arrivée haute mais lorsque sur un parcours vous passez par les Cols de Mente et Peyresourde, et que ce ne sont pas les points les plus difficiles de l’étape, il faut en conclure que C’est une journée de montagne du Tour avec toute la loi.

Ce manque d’arrivée haut, mais avec une passe de première classe relativement proche de la ligne d’arrivée, conditionne un peu le développement de l’étape: on voit un combat direct entre dirigeants, ou peut avoir la possibilité d’une escapade, étant donné que les dix kilomètres jusqu’à la ligne d’arrivée peuvent vous permettre de récupérer du terrain si vous avez le soutien de l’équipe. Peut-être que les véritables hostilités entre les dirigeants se retrouvent au Port de Bals.

L’équipe quittera Cazres-sur-Garonne. Après le premier tiers de l’étape, le premier port arrive: l’historique Chou de l’esprit (Premièrement, 6,9 km à 8,1%). Puis un ‘hors categore’: Port de Bals, avec 11,7 kilomètres à 7,7%, avec quelques tronçons de plus de 10% et peu d’espace pour récupérer. Et juste après la descente, le Peyrsourde, 9,7 km à 7,8% mais avec une pente soutenue. Ensuite, un peu plus de 10 kilomètres jusqu’à la ligne d’arrivée.

Dans la huitième étape, Adam continue en tant que leader. Yachts (Mitchelton Scott), suivi de Primoz Roglic (Jumbo Visma), 3 secondes. Le troisième est Guillaume Martin (Cofidis), à 9 ans. Le premier espagnol est Enric Plus (Movistar), 13e, 22 secondes derrière. A 14 ans est Alejandro Valverde (Movistar) à 34 ans.

L’équipe commencera à 13:25, Heure de la péninsule espagnole, et devrait arriver entre 17h19 et 17h41, selon la vitesse moyenne.