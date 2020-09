Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Adieu les Alpes et dernière chance pour la grande bataille

Horaire et où voir aujourd’hui à la télé l’étape 18 du Tour, Méribel – La Roche sur Foron

Le Tour de France 2020 fait ses adieux aux Alpes aujourd’hui avec son étape 18, un parcours de 175 kilomètres entre Méribel et La Roche sur Foyon, dans lequel les montagnes abondent, mais peut-être pas tant les forces du peloton. Quoi qu’il en soit, si quelqu’un veut encore prendre un coup majeur, c’est pratiquement sa dernière chance.

Après la bataille de mercredi, la mentalité d’aujourd’hui peut être défensive. En tout cas, un niveau de catégorie spéciale, deux de premier, un de deuxième et un de troisième force un effort qui peut toujours laisser quelques blessés, Attention au dursimo Plateau des Glieres, avec ses kilomètres au dessus de 100%. Si quelqu’un recherche le triomphe d’étape, il sait déjà à l’avance qu’il s’agit d’une étape prestigieuse.

Après l’étape de Méribel, le général est toujours dirigé par Primoz Roglic (Jumbo Visma), suivi de Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) maintenant à 52 secondes et Michel-Ange Lpez (Astana) à 1:26. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn McLaren), septième à 3:27, suivi d’Enric Plus (Movistar), huitième, à 4:18.

Étape 18 du Tour de France, sur une ligne de 175 kilomètres entre Méribel et La Roche sur Foron, tu peux voir aujourd’hui pour télévision dans direct et en ouvert à travers RTVE. La transmission commencera à 13h30, Temps péninsulaire espagnol, dans Teledeporte, pour aller à Le 1 autour 16h00 et revenir à Téléportation après l’arrivée, prévu vers 17h30, pour l’espace d’analyse et d’entretiens.

La chaîne thématique du sport Eurosport, accessible via différentes plateformes de télévision payante et son service en ligne Joueur d’Eurosport, diffusez toute la scène en commençant sa couverture à 12h10

La chaîne autonome basque ETB 1, qui diffuse également le Tour, connectez-vous à 15h00.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans la course à travers la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.