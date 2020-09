Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Première grande étape de montagne, dans les Pyrénées

Horaire et où voir aujourd’hui sur l’étape 8 du Tour de France, Cazres a Loudenvielle .

La huitième étape du Tour de France 2020, aujourd’hui samedi 5 septembre, est un parcours de 141 kilomètres entre Cazres sur Garonne et Loudenvielle. C’est la première étape de la Pyrénées de cette tournée. Il n’y aura pas de haut de gamme mais il y a deux ports de première classe, Mind et Peyresourde, et un hors catégorie, Bals, tous concentrés sur moins de 100 kilomètres.

Entre la Peyresourde et l’arrivée il y a 10 kilomètres de descente cela pourrait donner à un favori décroché lors des batailles précédentes une chance de reconquérir, s’il a le soutien de son équipe. C’est pourquoi cette étape est peut-être plus propice à escapades… qui peut également impliquer des dirigeants.

À ce stade, Adam arrive en tant que leader Yachts (Mitchelton Scott), suivi de Primoz Roglic (Jumbo Visma), 3 secondes. Le troisième est Guillaume Martin (Cofidis), à 9 ans. Le premier espagnol est Enric Plus (Movistar), 13e, 22 secondes derrière. A 14 ans est Alejandro Valverde (Movistar) à 34 ans.

La huitième étape du Tour de France, sur une ligne de 141 kilomètres entre Cazres sur Garonne et Loudenvielle, il peut être vu aujourd’hui par télévision dans direct et en ouvert via RTVE. La transmission débutera à 14 h 40, péninsule espagnole, en Téléportation, aller à Le 1 à 16h00 et retour à Teledeporte après la fin de l’étape, pour l’espace d’analyse et d’interviews.

La chaîne thématique du sport Eurosport, accessible via différentes plateformes de télévision payante et son service internet Joueur d’Eurosport, transmettez toute la scène du 13:25.

La chaîne autonome basque ETB 1, qui diffuse également le Tour, connectez le 15h00.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans la course à travers la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.