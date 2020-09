Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Étape de bris d’étape, après deux jours de plat

Horaire et où regarder la 11e étape du Tour à la télé aujourd’hui, Chauvigny – Sarran .

Il Tour de France fait face à sa 12e étape aujourd’hui 10 septembre. le plus long voyage de Tour: une visite de 218 kilomètres entre Chauvigny et Sarran.

Après deux étapes plates, l’équipe se retrouve avant un terrain accidenté, avec deux hauteurs de quatrième, une de troisième, une autre de deuxième et un parcours général de rupture de jambe. Cela peut être propice à escapades et peut-être pour certains embuscade parmi les favoris.

À ce stade, Primoz arrive en tant que leader Roglic (Junbo-Visma), suivi par Egan Bernal (Ineos Grenadiers) à 21 secondes, et Guillaume Martin (Cofidis) à 28 ans. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn-McLaren), dixième, à 1h42, suivi d’Enric Plus (Movistar), en position 12, à 2h02.

La étape 12 du Tour de France, sur une ligne de 218 kilomètres entre Chauvigny et Sarran, il peut être vu aujourd’hui par télévision dans direct et en ouvert à travers RTVE. La transmission commencera à 13h00, Temps péninsulaire espagnol, en Téléportation, aller à Le 1 autour 16h00, et retour à Teledeporte après la fin de l’étape, pour l’espace habituel d’analyse et d’entretiens.

La chaîne thématique du sport Eurosport, accessible via différentes plateformes de télévision payante et son service internet Joueur d’Eurosport, transmettre toute la scène de 11:45.

La chaîne autonome basque ETB 1, qui diffuse également le Tour, connectez le 15h00.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans la course à travers la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.