Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Première grande arrivée de la ronde de gala

Tour de France 2020: programme et où voir la quatrième étape Sisteron à la télévision aujourd’hui – Orcires Merlette .

La quatrième étape de Tnotre de France 2020 C’est un itinéraire de 160,5 kilomètres entre Sisteron et Orcires-Merlette. Il s’agit de la première arrivée en haute altitude du Tour de France l’année du coronavirus, et à un sommet d’importance pour le cyclisme espagnol: Luis Ocaa a dynamité la course de 1971 à l’une des rares occasions où Eddy Merckx il était totalement vaincu.

La scène, déjà entrée en France et atteignant le Espace alpin le plus proche de la Méditerranée, Los Altos Alpes, offre une finition haute qui peut commencer à faire de sérieuses différences dès les premiers jours de la ronde de gala. Le but est situé à 1800 mètres, dans un port de premier ordre, et après trois hauteurs de troisième et un quart.

Julien arrive à ce stade en tant que leader Alaphilippe (Deceunink – Quick Step), devant Adam Yachts (Mitchelton Scott) et Marc Hirschi (Sunweb), tous deux de Jumbo Visma, respectivement à 4 et 7 secondes. Le premier espagnol est Luis Len Sanchez (Astan), 19e, 17 secondes derrière.

La quatrième étape de Tnotre de France, sur une ligne de 160,5 kilomètres entre Sisteron et Orcires-Merlette, il peut être vu par télévision dans direct et en ouvert à travers Téléportation, chaîne thématique sportive de RTVE, à quoi se connecter 13:20, Temps péninsulaire espagnol, pour continuer jusqu’à la fin de l’étape.

La chaîne thématique du sport Eurosport, accessible via les plateformes de télévision payante et son service en ligne Joueur d’Eurosport, transmettez également toute la scène à partir de 13h20.

La chaîne autonome basque ETB 1, qui diffuse également le Tour, connectez 15h00.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans la course à travers la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.