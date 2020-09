Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Une étape difficile règne dans laquelle les favoris devront montrer leur visage

Horaire et où voir aujourd’hui sur l’étape 15 du Tour, de Lyon au Grand Colombier

La étape 15 du Tour de France 2020 prendre le peloton aujourd’hui Lyon au Grand Colombier: un voyage à travers la région montagneuse du Jura qui, d’une manière ou d’une autre, oblige les favoris à montrer leur visage. Deux premiers ports très durs pratiquement liés et une de catégorie spéciale en fin d’étape ils ne laissent pas d’autre choix que de résister (ou d’attaquer) ou d’abandonner des options.

Les 100 premiers kilomètres sont presque complètement plats. Mais les 75 derniers sont constitués de 35.4 montée en score, dont près de dix dépassent 10% et un atteint 14%. 2859 mètres de dénivelé s’accumulent et les deux premières dimensions sont pratiquement liées avec presque aucune chance de guérison. Avant d’atteindre le Grand Colombier, oui, il y a un descente vertigineuse de plus de 1 000 mètres.

À ce stade, le numéro arrive en tant que leader Primoz Roglic (Jumbo-Visma), suivi de Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) à 44 secondes, et Egan Bernal (Ineos Grenadiers) à 59 secondes. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn-McLaren), neuvième, à 1h55. Enric Plus est le dixième, à 2:54.

La étape 15 du Tour de France, sur une ligne de 174,5 kilomètres entre Lyon et Grand Colombier, il peut être vu aujourd’hui par télévision dans direct et en ouvert à travers RTVE. La transmission commencera à 13 h 50, Temps péninsulaire espagnol, en Téléportation, aller à Le 1 vers 16h00 et retour à Teledeporte après la fin de l’étape, pour l’espace d’analyse et d’interviews.

La chaîne thématique du sport Eurosport, accessible via différentes plateformes de télévision payante et son service en ligne Joueur d’Eurosport, diffuser toute la scène en commençant sa couverture à 12:20.

Le canal autonome basque ETB 1, qui diffuse également le Tour, connectez-vous au 15h00.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans la course à travers la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.