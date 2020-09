Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Étape de montagne avec un haut de gamme, mais dans un port de troisième ordre

Horaire et où voir aujourd’hui sur l’étape 16 de la Tour, La Tour du Pin, Villard de Lans .

Aujourd’hui, mardi 15 septembre, le Tour de France affronte sa étape 16, une journée qualifiée de montagne, même si sa liste de difficultés ne semble pas trop pertinente: un port de quatrième classe, deux de seconde classe, un de première classe un autre tiers, où se situe le but, déjà à Villard de Lans, au pied des Alpes.

Le Tour s’approche des Alpes et traverse la zone de la Chartreuse bien qu’il n’aborde qu’un niveau de première classe lors de cette première journée dans la zone: Saint Nizier de Moucherotte, entrant dans les 20 derniers kilomètres de l’étape. La scène offre un terrain à voir mouvement dans l’équipe, bien que dans le cas des dirigeants, ils devraient être accompagnés des mouvements élégants de vos équipes.

Le leader au départ de cette étape 16 est Primoz Roglic (Jumbo Visma), suivi de Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) à 40 secondes et Rigoberto Urne (EF1) à 1:34. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn McLaren), à 2:16, suivi par Enric Plus (Movistar), au huitième, à 3h15.

Étape 16 du Tour de France, sur une ligne de 164 kilomètres entre La Tour du Pin et Villard de Lans, il peut être vu aujourd’hui par télévision dans direct et en ouvert à travers RTVE. La transmission commencera à 14:20, Temps péninsulaire espagnol, dans Teledeporte, pour aller à Le 1 vers 16h00 et retour à Téléportation après la fin de l’étape, prévue le 17h30, pour l’espace d’analyse et d’entretiens.

La chaîne thématique du sport Eurosport, accessible via différentes plateformes de télévision payante et son service internet Joueur d’Eurosport, diffusez toute la scène en commençant sa couverture à 13h00.

La chaîne autonome basque ETB 1, qui diffuse également le Tour, connectez-vous à 15h00.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans la course à travers la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.