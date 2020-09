Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Queen étape, avec la Madeleine et terminer haut dans un hors catégorie

Horaire et où regarder la 17e étape du Tour à la télévision aujourd’hui, Grenoble – Meribel Col de la Loze .

Aujourd’hui, mercredi 16 septembre, le Tour de France 2020 fait face à une étape de reine royale alpine. Peut-être que les puristes manqueront plus de hauteurs marquantes, mais deux cols hors catégorie à plus de 2000 mètres d’altitude suffisent à considérer le parcours d’aujourd’hui, 170 kilomètres entre Grenoble et Méribel-Col de la Loze, un parcours maximum. C’est une exigence pour une équipe qui arrive elle aussi déjà mal punie par les jours précédents.

Le groupe devra d’abord gravir les 2000 mètres de la Madeleine, le nom historique du Tour où ils existent. Et avant de terminer l’étape, ils devront affronter les 21 kilomètres de montée, jusqu’à la station hivernale de Méribel. Dans les deux ascensions, il y a des sections supérieures à 10% et si dans la première la difficulté maximale est au début, dans la seconde elle se concentre à la fin. Terrain pour combattre, si vous voulez, il y en a plus qu’assez.

L’objectif sera de modifier un général dans lequel Primoz continue en tant que leader Roglic (Jumbo Visma), suivi de Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) à 40 secondes et Rigoberto Urne (EF1) à 1:34. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn McLaren), à 2:16, suivi par Enric Plus (Movistar), au huitième, à 3h15.

Étape 17 du Tour de France, sur une ligne de 170 kilomètres entre Grenoble et Meribel-Col de la Loze, tu peux voir aujourd’hui pour télévision dans direct et en ouvert à travers RTVE. La transmission commencera à 13:20, Temps péninsulaire espagnol, dans Teledeporte, pour aller à Le 1 autour 16h00 et revenir à Téléportation après l’arrivée, prévu vers 17:20, pour l’espace d’analyse et d’entretiens.

La chaîne thématique du sport Eurosport, accessible via différentes plateformes de télévision payante et son service en ligne Joueur d’Eurosport, a diffusé toute la scène en commençant sa couverture à 12h09.

Le canal autonome basque ETB 1, qui diffuse également le Tour, connectez-vous à 15h00.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans la course à travers la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.