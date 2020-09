Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Étape de transition, en route vers la fin de la course

Horaire et où voir aujourd’hui sur l’étape TV 19 du Tour, de Bourg en Bresse à Campagnole .

Il Tour de France 2020 touche à sa fin et aujourd’hui, vendredi 18 septembre, il le fait avec son numéro d’étape 19: 166,5 entre Bourg en Bresse et Campagnole: un parcours cahoteux, mais pas trop exigeant, dans lequel les tentatives d’évasion seront difficiles à échapper au contrôle des équipes qui veulent profiter de l’avant-dernier sprint massif.

Les étapes sont durcies ou «facilitées» par les cyclistes, et cela a du terrain pour le spectacle si vous le souhaitez et ils en soustraient la force. La zone de compétition est proche de la zone montagneuse du Jurer, et cela se remarque sur la piste même si ce n’est pas trop exigeant. C’est peut-être le dernière chance pour un héroïsme car l’étape des Champs-Elysées se terminera par un sprint -ou ce serait une nouveauté historique- mais bien sûr: les équipes avec des sprinteurs voudront aussi profiter de leur investissement en eux. Il fatigue après avoir parcouru plus de 3 000 kilomètres, ce sera également un facteur à prendre en compte.

Au classement général, Primoz reste leader Roglic (Jumbo Visma), suivi de Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) à 57 secondes et Miguel Angel Lpez (Astana) à 1:27. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn McLaren), cinquième à 3:28, suivi d’Enric Plus (Movistar), sixième, à 4:19.

Étape 19 du Tour de France, sur une ligne de 166,5 kilomètres entre Bourg en Bresse et Campagnole, tu peux voir aujourd’hui pour télévision dans direct et en ouvert à travers RTVE. La transmission commencera à 14:45, Heure de la péninsule espagnole, sur Teledeporte, pour continuer sur cette chaîne jusqu’à la fin de l’étape.

La chaîne thématique du sport Eurosport, accessible via différentes plateformes de télévision payante et son service en ligne Joueur d’Eurosport, diffusez toute la scène en commençant sa couverture à 13h25

Le canal autonome basque ETB 1, qui diffuse également le Tour, connectez-vous à 15h00.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans la course à travers la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.