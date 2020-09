Tour de France 2020 :

Tour de France 2020: dernière chance de monter sur le podium

Horaire et où voir aujourd’hui sur l’étape TV 20 du Tour, contre la montre de Lune à Planche des Belles Filles MARQUE

Il Tour de France 2020 contester aujourd’hui votre numéro d’étape 20 et avant-dernier: ongle contre la montre de 36,5 kilomètres entre Lune et Planche del Belles Filles. Le profil indique un chemin qui ne justifie pas entièrement la définition de chronoscaled car une bonne partie du parcours est plate, bien que évidemment la fin de l’étape soit la montée vers un haut de première catégorie.

Les chefs d’escouade n’auront pas cette fois équipes les soutenir, donc dans ce cas un évanouissement dans les derniers kilomètres, avec pentes proches de 10%, Il peut être dangereux. le les forces ils sont déjà assez justes après plus de 3 000 kilomètres de course donc il est possible que la logique soit remise en cause.

Cette avant-dernière étape débute par un classement général dirigé par Primoz Roglic (Jumbo Visma), suivi de Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) à 57 secondes et Miguel Angel Lpez (Astana) à 1:27. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn McLaren), cinquième à 3:28, suivi d’Enric Plus (Movistar), sixième, à 4:19.

Étape 20 du Tour de France, Contre-la-montre de 36,5 kilomètres entre Lune et Planche des Belles Filles, tu peux voir aujourd’hui pour télévision dans direct et en ouvert à travers RTVE. La transmission commencera à 14h00, aller à 1 h 00 vers 16 h 00, et retour à Teledeporte après l’arrivée des dirigeants, pour réaliser l’espace d’analyse et d’interviews sur cette chaîne.

La chaîne thématique du sport Eurosport, accessible via différentes plateformes de télévision payante et son service en ligne Joueur d’Eurosport, a diffusé toute la scène en commençant sa couverture à 12h55

Le canal autonome basque ETB 1, qui diffuse également le Tour, connectez-vous à 15h00.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans la course à travers la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.