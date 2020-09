Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Sept hauteurs de score et une finition exigeante

Horaire et où voir aujourd’hui à la TV l’étape 13 du Tour, de Châtel Guyon au Puy Mry Pas de Peyrol .

Il Tour de France 2020 Le 11 septembre aborde aujourd’hui sa treizième étape. L’organisation insiste sur le fait que ce voyage de 191,5 kilomètres entre Châtel Guyon et Puy Mary Pas de Peyrol C’est une étape assez reine. Il utilise une formule déjà testée, avec un succès considérable, dans cette édition: deux ports liés. Dans ce cas, l’un du second et l’autre du premier dans lequel le but est également là.

Au total, il y a sept hauteurs de score: trois troisième, deux deuxième et deux premiers. Le but de forcer l’équipe à s’attaquer au Col de Néronne , avec une moyenne de 9,1% et des sections de 10% – mais “ seulement ” seconde pour ses 3,8 km de long, puis la Puy Mary Pas de Peyrol, première classe, avec 5,4 km à 8,1% et deux derniers kilomètres entre 11% et 13%.. Bien sûr, il y a de la place pour la bataille, si vous voulez.

À ce stade, Primoz arrive en tant que leader Roglic (Jumbo-Visma), suivi par Egan Bernal (Ineos Grenadiers) à 21 secondes, et Guillaume Martin (Cofidis) à 28 ans. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn-McLaren), dixième, à 1:42, suivi d’Enric Plus (Movistar), en position 12, à 2h02.

La étape 12 du Tour de France, sur une ligne de 191,5 kilomètres entre Châtel Guyon et Puy Mas de Peyrol, il peut être vu aujourd’hui par télévision dans direct et en ouvert à travers RTVE. La transmission commencera à 13:05, Temps péninsulaire espagnol, en Téléportation, aller à Le 1 autour 16h00, et retournez à Teledeporte après la fin de l’étape, pour l’espace habituel d’analyse et d’entretiens.

La chaîne thématique du sport Eurosport, accessible via différentes plateformes de télévision payante et son service en ligne Joueur Eurosport, diffuser toute la scène en commençant sa couverture à 11:45.

Le canal autonome basque ETB 1, qui diffuse également le Tour, connectez-vous au 15h00.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans la course à travers la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.