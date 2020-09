Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Deuxième étape des Pyrénées

Horaire et où regarder la 9e étape du Tour de France, de Pau à Laruns à la télé aujourd’hui

Il Tour de France aborde aujourd’hui la deuxième et dernière étape du Pyrénées. Cette année atypique l’organisation a opté pour des itinéraires pas trop courants, dans lesquels certains noms classiques ont manqué mais, au moins dans la première étape, le choix a été efficace.

À ce stade, 153 kilomètres de Pau à Laruns, l’équipe trouvera un “ premier ” avec un “ troisième ” incorrect enchaîné (L’Hourcer-Soudet, courtes mais avec des rampes très dures) puis les imposantes rampes du Marie Blanque. Là encore, il a été décidé de ne pas faire une arrivée en hauteur: le dernier test sera la descente de 15 kilomètres vers Laruns,

Le podium n’a pas connu de changements dans ses premières places dans la première étape pyrénéenne. Diriger Adam Yachts (Mitchelton Scott), suivi de Primoz Roglic (Jumbo Visma), 3 secondes. Le troisième est Guillaume Martin (Cofidis), à 9 ans. Le premier espagnol est Enric Plus (Movistar), en position 10, à 1h00. 22 secondes. Mikel a 12 ans Landa (Bahreïn-McLaren) à 1:34.

La neuvième étape du Tour de France, sur une ligne de 153 kilomètres entre Pau et Laruns, il peut être vu aujourd’hui par télévision dans direct et en ouvert à travers RTVE. La transmission commencera à 13:40, Temps péninsulaire espagnol, en Téléportation. Il est possible que l’émission puisse se rendre à La 1 vers 16h00 pour donner la fin de la scène sur cette chaîne, et revenir à Teledeporte après la fin, pour l’espace d’analyse et d’interviews.

La chaîne thématique du sport Eurosport, accessible via différentes plateformes de télévision payante et son service internet Joueur d’Eurosport, transmettez toute la scène du 12:10.

La chaîne autonome basque ETB 1, que le Tour diffuse également, connectez le 15h00.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans la course à travers la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.