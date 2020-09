Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Ils ont épargné leur vie à l’étape 15

Les favoris jaunes ont passé la journée de repos à expliquer qu’il n’y a pas d’attaques car le rythme est très élevé. Quel papa Géant il gouverne tout et donc c’est impossible. Hier, sur le chemin de Villard de Lans, le peloton a été facile. Il remplit la largeur de la route et regarda les kilomètres passer. Un vol de très haut niveau a été formé qui se battrait pour la victoire. L’émotion était dans cette voiture jusqu’à ce que Kmna remporte la victoire après avoir déconnecté Carapaz, une fraude équatorienne qui a tenté de sauver l’honneur d’un Ineos non armé.

Après une décennie aux commandes du Tour, il est étrange de voir Ineos désespéré. Bernal est revenu pour rester dans une décision qui marche entre l’abandon imminent ou la victoire d’étape. Contador a signalé à la télévision qu’il devrait descendre de son vélo, qu’il n’est pas en état de se battre pour ce qui reste. En France, de son équipe, ils confirment que bien au contraire, qu’il a la force de se battre pour une étape. Une éternité après que Kmna se soit donné la victoire après plusieurs clichés personnels au poste et une exposition collective tout au long de la course, les favoris se sont regardés comme des complices. Ils voulaient que l’habituel se produise: rien.

Seul Pogacar se déplaçait timidement à 500 mètres de l’arrivée. Auparavant, avec environ 25 km à parcourir, il pédalait trois fois plus vite que d’habitude au sommet de Villard de Lans. Il a été vécu comme s’il s’agissait d’un coup de fouet à l’ancienne. Rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité: il est allé chercher de l’eau. Les fans ont donc besoin d’attaques et même cela en vaut la peine. Les raisons de ne pas faire de mal changent chaque jour. Le duo slovène joue dans une autre ligue et la seule excitation qui reste pour ce Tour, si personne ne le change, sera de vérifier lequel des deux porte le jaune à Paris et quel invité les accompagne dans le tiroir.

Après avoir franchi la ligne d’arrivée, les favoris ont envoyé des messages d’espoir. «Je vais essayer ce mercredi, c’est sûr», dit-il. Erviti. “Je vais tout aller avec”, prévient Landa avant de se rappeler qu’il ne veut pas perdre ce qu’il a. “C’était juste un bon échauffement pour mercredi”, a-t-il souligné. Pogacar. Roglic mot passé.

Les astuces de chaque candidat passent par le jeu d’une carte et la peur de se tromper éclabousse tout. Donc, en attendant, Yates et Urn sont à l’affût. Personne n’avait leur numéro, pas même eux-mêmes. Mais il n’est pas exclu qu’ils profitent de la seule qualité que les autres n’ont pas: la peur de l’échec et la perte des revenus embrassés jusqu’à aujourd’hui.

L’autre étape reine, celle d’aujourd’hui, promet l’enfer aux cyclistes à son point culminant (2300 mètres), là où une route fraîchement goudronnée mène au col de la Loze. La fin des 170 km est un impressionnant feu d’artifice, “le port du XXIe siècle”, selon les mots du réalisateur Prudhomme.

Une chaîne apparaît qui mène aux «étoiles», en passant par la classique de la Madeleine (17 km à 8,4%) jusqu’au col de Loze (21 à 7%). Heureusement pour les fans, il ne faudra même pas d’attaques d’aucune sorte pour voir des explosions.