Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Contre-chronique de l’étape 16

Il n’y a pas de combat pour gagner le Tour de France au-delà du dernier kilomètre de chaque étape. Il peut déjà s’agir des Pyrénées, du Massif Central ou des Alpes. Il y a encore deux étapes de haute montagne et c’est fini, si les généraux ne bougent pas mercredi ou jeudi, au-delà du sprint final, nous affronterons l’un des pires Tour de France de mémoire. Au moins en ce qui concerne la lutte pour le maillot jaune.

Encore cinq Jumbo-Visma escorter leur chef, Primoz Roglic, jusqu’au but. Après avoir grimpé quatre cols, ils vont 40 ensemble et n’accélèrent que sur la dernière rampe. Aujourd’hui, ils n’ont pas roulé vite, aujourd’hui, la raison n’est pas qu’ils allaient à la limite et c’est pourquoi ils n’ont pas attaqué. Encore une fois Tadej pogaçar comme seule alternative à la gloire d’attaquer dans le dernier kilomètre, encore une fois tout le monde penser au dernier tiroir du podium, au top 5, au top 10 ou autre.

Paraphrasant la chronique du 18 février 2007 de Recreativo de Huelva-Real Sociedad signée par José Luis Hurtado à Marca; Ni a Fignon, Pantani, Chiapucci, Cacaito Rodríguez, Sastre, Pereiro, Parra, Indurain, Gorospe, Ocaña, Poulidor, Chava Jiménez, Virenque… ils auraient aimé ce Tour de France, moi non plus.

Confirmé. Egan bernal, actuel champion du Tour et leader des super Ineos, même pas pour finir la course. Cela se fait au prix d’un sacrifice majeur et de son amour pour le cyclisme. Les Colombiens ont perdu une minute, encore une fois, et cette fois ils n’allaient pas vite (c’est pourquoi l’excuse qu’ils ne bougent pas parce qu’ils vont à toute vitesse ne marche pas), un énorme peloton marchait quand Egan est resté il est venu loin de ce groupe principal.

Le seul combat passionnant, et c’est dommage, est de se qualifier pour la cohérence. Oui Sam Bennett (Quick-Step) et Peter Sagan (Bora) s’affrontent à chaque étape pour le sprint intermédiaire ou pour gratter les points restants dans le but, un nouveau joueur est entré dans le jeu avec le maillot vert: Matteo Trentin (CCC). Le sprinter italien entre dans chaque évasion pour couper 25 points du «but volant» intermédiaire plus ce qu’il gratte à la ligne d’arrivée. A chaque fois, il est plus proche du classement.