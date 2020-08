Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les protagonistes parlent après la “ bataille ”

Pello Bilbao (Bahreïn McLaren), champion d’Espagne contre la montre, considère que son leader, Mikel Landa “il peut être candidat au podium à Paris” et que bien dans la semaine dernière “sera dans la pommade”.

“Bien sûr, Mikel Landa peut monter sur le podium, il a de bonnes options, le sommet est déjà plus compliqué, mais si nous atteignons la semaine dernière nous serons bien sur le ballon”, a déclaré le Biscayen. Avant la première étape avec un haut de gamme ce mardi en Orcières MerletteLe cycliste de 30 ans originaire de Biscaye estime que cela pourrait être un jour clé pour les espoirs du général.

“Demain est l’un des jours décisifs, pourquoi Landa ne va-t-il pas porter du jaune? Nous n’allons pas prendre le relais, mais on ne sait jamais, hier il allait bien et va plus”.

Bilbao Il abandonne ses options personnelles de recherche d’une étape pour se concentrer sur l’objectif de porter le leader sur le podium. “Je ne vois aucune opportunité pour moi, je n’y pense pas, ce qui m’excite le plus, c’est que Mikel sera sur le podium à Paris, ça suffit.”

Le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), triple champion du monde sur route, ne pouvait pas être plus que cinquième du sprint Sisteron, mais au moins il a retrouvé le maillot vert de la régularité.

«C’était un sprint massif. J’ai attaqué trop tôt et j’ai fini dans le vent de face. Tout le monde est venu après moi quand j’ai sauté. C’est comme ça. Mais je récupère le maillot vert et c’est la bonne nouvelle, mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé à aller dans la ligne droite. C’est une bonne journée, aucun de nous n’a eu de blessure », a souligné.

Peter Sagan, vainqueur de 7 maillots verts au Tour de France, mène le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) dans ce classement par deux points.

Le Slovène Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis), troisième classé dans la Vuelta 2019, prédit que l’étape de ce mardi se terminant à Orcières Merlette “sera une autre histoire” et n’exclut pas “d’essayer de faire quelque chose”.

“Demain, ce sera une autre histoire. Si les jambes sont bonnes, j’essaierai de faire quelque chose”, a déclaré la perle slovène, 21 ans, sur la ligne d’arrivée de Sisteron.

Pour Pogacar, débutant du Tour, il est enthousiasmé par les premières expériences, dans lesquelles il a déjà vécu des situations particulières.

«Ce fut un début passionnant pour mon premier Tour, je prends tout ça et j’aime ça, mais je reste très concentré. Aujourd’hui, c’était un peu plus détendu.

Le leader du Tour de France, le Français Julian Alaphilippe, maintient le discours de l’an dernier et affirme que, bien qu’il ne cherche pas à gagner la course, il donnera tout pour ne pas perdre le maillot jaune.

Entre Nice et Sisteron, le coureur de Deceuninck a porté le maillot de leader pour la quinzième fois de sa carrière et a répété qu’il se battra de toutes ses forces pour le maintenir après la première grande finale de mardi.

“Demain est une étape difficile, je ferai tout mon possible pour défendre le maillot, car c’est une fierté de le porter. Chaque jour que je le garde sera un plus (…) Je sais que je vais devoir me battre pour le garder et cela me motive (…) Je veux toujours plus », dit-il.

“Porter ce maillot est une sensation particulière, mais c’est différent de celui de l’année dernière. Je ressens du soulagement et de la détente. J’ai raté la victoire, ayant gagné et comme je l’ai fait, en plus d’avoir le maillot jaune, cela me rend fier et un peu de soulagement », commenta-t-il.