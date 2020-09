Tour de France 2020 :

La Slovénie est un petit pays situé au nord-est de l’Italie, qui appartenait autrefois à la Yougoslavie aujourd’hui disparue et ne compte que deux millions d’habitants. Cyclistiquement, vous devez le localiser sur la carte car jamais jusqu’à présent, puisque Henri Desgrande a créé le Tour en 1903, un Slovène avait mené le test. Mais ce n’est pas juste un, mais deux, Primoz Roglic, avec lui maillot jauneet le jeune homme Tadej pogacar, comme sa principale menace vers une route vers Paris, qui élimine de plus en plus d’obstacles, mais où étape par étape le vêtement le plus convoité sur la planète cycliste est plus proche du corps de Roglic, jusqu’à présent sans fissures.

Le Puy Mary est un sommet qui s’élève au sud de Clermont-Ferrand, dans le Massif Central, qui jusqu’à ce vendredi n’avait jamais accueilli une étape finale du Tour. Mais sûrement il répète dans la ronde française parce que il y a très peu de sommets qui portent autant aux coureurs, au point qu’ils ont atteint l’objectif un par un, à cause d’un dernier kilomètre qui était si raide, à tel point qu’il semblait que le vélo n’avançait pas, mais en même temps cela empêchait les chiffres, quels que soient les noms de famille, marquer des différences insurmontables, c’était comme un sommet “ made in ” Vuelta, où tout le monde se tortille, mais en même temps personne n’est capable d’ouvrir d’énormes trous. Vous ne pouvez pas quand vous dépassez à peine 12 kilomètres par heure.

Le ?? duo arrive ensemble au sommet final et @rogla resserre son emprise sur le maillot jaune! ?? Les deux slovènes reprennent des secondes précieuses sur les autres favoris du Tour! @rogla conforte sont Maillot Jaune! # TDF2020 pic.twitter.com/RPjMkL2g9c – Tour de France ™ (@LeTour) 11 septembre 2020

Les intouchables

Par conséquent, sûrement, Mikel Landa a franchi la ligne d’arrivée se sentant plus comme un vainqueur que comme un vaincu, après être arrivé à côté de Richie porte, à seulement 13 secondes du couple slovène. Ils les ont vus, ils les ont presque touchés, ils ont même dû remarquer leur souffle, l’odeur de la sueur et même les gémissements de l’effort. Mais ils ne les ont pas atteints. C’était une ligne droite épouvantable. C’était un port infernal; C’est là que Pogacar a frappé une fois de plus. Mais ne pas partir, mais être marqué par Roglic et être tous les deux Poursuivi sans succès de capture par Landa, «Superman» López et Porte. À seulement 15 mètres entre le quintette, deux devant et trois derrière. Pourtant, jusqu’à ce vendredi sur le Tour, jamais si peu de mètres n’avaient servi à laisser une lecture aussi claire de la course. Le couple slovène est regardé mais pas touché, comme s’il y avait du verre, comme le gâteau que l’enfant a devant le nez dans une vitrine de pâtisserie.

Et une autre chose a témoigné d’une étape magnifique à travers le Massif Central. Egan bernal, le dossard numéro un, l’héritier de Chris Froome et Geraint Thomas chez Ineos, a faibli pour la première fois depuis l’an dernier dans les Alpes, dans une étape qui a dû être suspendue, il s’est vêtu du maillot jaune. Il est déjà presque une minute de Roglic. Pogacar l’a déjà déplacé de la deuxième place du classement général. Il a abandonné 38 secondes, qui pour les Slovènes avait une lecture encore plus claire que celle écrite par Landa, Porte et «Superman». Bernal, l’énorme grimpeur, celui qui semblait vouloir conquérir tous les sommets du Tour comme s’il était un oiseau au fil des années, il n’était pas, au moins ce vendredi, aussi féroce que prévu, pour faire comprendre qu’il est un coureur qui peut être tweeté et que même des cyclistes comme Landa, Porte et «Superman» sont plus forts que lui sur le Tour de los Slovenes.

Triomphe de Daniel Martínez

Ce pourrait être le jour de la Colombie avec le triomphe de Daniel Martínez, le vainqueur du Critérium del Dauphiné, le meilleur d’une fugue qui a commencé à se former presque dès le départ. Mais c’était amer pour eux. Bien qu’ils aient remporté l’étape, ils ont peut-être commencé à perdre le Tour. Et cela fait mal à un moment où Rigo Urán et Nairo Quintana, battus par une chute, se sont également effondrés dans le criminel Puy Mary.

Ce fut aussi le jour le plus triste pour la France. Julian Alaphilippe n’est pas celui de l’année dernière, ni celle d’il y a deux ans quand il s’est faufilé dans des escapades comme celle de ce vendredi, mais pas pour rester, mais pour gagner. Mais c’est aussi qu’ils ont perdu les troisième et quatrième places du général, là où étaient Guillaume Martin et Romain Bardet, avec la preuve que les choses devront très mal se mettre dans le top dix du général pour qu’un Français s’impose en Paris 35 ans après Bernard Hinault.

Le général

Incroyable, depuis ce vendredi, le Tour est dirigé par deux Slovènes qui à leur tour sont persécutés par quatre Colombiens, deux Espagnols (Landa et Enric Mas) avec un Britannique en chute libre ( Adam Yates) et un Australien, Porte, qui se retrouve après des années abusé par des chutes et avec de nombreux ennuis sur le Tour.