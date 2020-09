Tour de France 2020 :

L’île de Ré est accessible par un seul pont qui la relie au continent et dont le péage coûte 16 euros. De cette façon, les touristes restent sur la plage et dans les hôtels, ne vont pas ailleurs, et ne sortent que sur la route pour applaudir les cyclistes de la Tour de France. Et ils font pas de masque car dans ce territoire insulaire français l’usage n’est pas obligatoire dans la rue.

Sur le pont, le peloton parcourt à 50 kilomètres à l’heure. Le vent latéral souffle, la menace de coupure est une constante, car si la roue du groupe favori est perdue, des minutes de scandale tombent. ET Mikel Landa vous le savez, car ce qui vous est arrivé vendredi dernier à la périphérie de Toulouse serait ridicule s’il y avait une erreur sur les routes de la Charente-Maritime. Surmonte sa pire étape, et avec brio.

Mais là on le voit, protégé par ses coéquipiers de Bahreïn, qui marquent la voie à suivre, toujours en tête du peloton, où il est impossible de se couper et très difficile de tomber.

Un itinéraire chargé de pièges

Quelle journée! Quel piège que Prudhomme, qui suit la scène confinée à son hôtel, a préparé tout le monde, le vent les fouettant. Egan Bernal et le leader Primoz Roglic, toujours en tête, et Landa à ses côtés, comme il se doit s’il aspire certainement à se battre pour quelque chose d’aussi important que le maillot jaune.

Pire ça arrive Tadej pogacar, qui est impliqué dans une chute. OU Guillaume Martin, le Français le mieux placé du classement général, un philosophe de carrière à ses heures de vélo libres, qui se coupe à plusieurs reprises et a besoin de Dieu et de l’aide de ses coéquipiers de Cofidis pour se rapprocher.

Et jusqu’à ‘Superman’ López est coupé à l’automne dernier d’un jour où le compte accident est perdu. Perdre le contact avec Alejandro Valverde, également touchés, mais ils peuvent régler la situation rapidement, que le jour n’est pas là, encore moins le Tour pour donner du temps sur une étape plate.

C’est l’heure du sprint final

Tous souffrent. Il est impossible de trouver un kilomètre pour profiter d’un paysage magnifique. Ils ne voient que la roue du cycliste devant et celui qui passe le premier du groupe, dégager l’asphalte et les flèches jaunes accrochées à tout panneau indiquant l’itinéraire à suivre.

A trois kilomètres de la ligne d’arrivée, dans la zone protégée, Landa et le reste des personnages peuvent maintenant respirer et se mettre à l’abri à l’arrière du pack. S’il y a une chute, ils ne perdront pas de temps. C’est l’occasion pour les sprinters, pour que Peter Sagan, la principale star de cet art, revienne démontrer qu’il est loin de sa meilleure forme dans le victoire de l’Irlandais Sam Bennett.