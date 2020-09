Tour de France 2020 :

Le Tour de France 2020 a été le plus fort parmi les favoris de la première étape pyrénéenne

Entraînement Pogacar au but

ÀTadej pogacar Il ne s’inquiétait pas de la perte de revenus (1’21 ”) des supporters. La montagne pourrait revenir au slovène un temps qui vaut de l’or dans le Tour. Celui des EAU, débutante, pédale avec l’inconscience qu’offre la jeunesse. Avec la liberté qui vous permet de ne rendre de comptes à personne. L’équipe a cousu la pression de la direction sur le numéro de Fabio Aru dans un acte nostalgique, presque de foi.

Mais tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la formation, personne ne doutait que la jeune perle qui avait remporté trois étapes en Le retour et il a fini par saluer tout le monde depuis le podium de Madrid, il a fini par révolutionner la Grande Boucle. Pogacar C’est la bombe d’une carrière qui rêve d’exploser. Hier, il a commencé à le faire dans la première étape pyrénéenne, où il a coupé la moitié de son désavantage à un groupe de favoris qui est revenu main dans la main. Juste Alaphilippe, dont l’attaque a allumé la mèche, et Pinot, qui a déjà reconnu qu’après tant de malheurs à réorganiser leurs projets, ils étaient complètement écartés.

Ineos a fait la descente de Ment en tête, et au pied du Port de Bals, premier port de catégorie spéciale de ce Tour, le Jumbo a pris les commandes du peloton avec toute l’équipe au bloc dans les 11 kilomètres d’ascension. Tout derrière les hommes de Roglic, dont l’élan a détruit Pinot et moi avons quitté Bernal avec le seul soutien de Carapaz. Les hommes des généraux ont franchi le sommet nuageux de Bals à 9h30 derrière Peters et Zakarin, qui avaient abattu le reste au début de la montée. La descente était une question de risquer sa peau et autre chose. Le Français, plus courageux que le Russe de la CCC, est parti tenter de connaître la gloire de remporter le Tour. Son effort en valait la peine et le triomphe, qui rejoint celui qu’il avait déjà réalisé dans le Giro.

Quant aux Espagnols, Vérone était l’un des grands noms du jour où ils atteignaient 3 ans après avoir combattu toute la journée en fuite. Landa, comme Pogacar, a attaqué et a été en avantage pendant plusieurs kilomètres à côté de Porte, coupée hier parce qu’il avait la tête à la naissance de son fils. Le Basque a tiré avec fierté mais n’a pas réussi à gagner le temps pour les grands favoris.

De plus, qui semble progresser, il abandonne une demi-minute mais s’installe dans le Top 10 d’un général où Valverde n’est plus attendu, qui est à 2’41 ”. Landa parcourt 12 à 1’34 ” et espère tenter aujourd’hui une réaction similaire à celle menée par Pogacar, la star du jour. Le port de Marie Blanque testez aujourd’hui la force de certains favoris qui n’ont plus de courbes à cacher.