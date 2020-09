Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 L’Australien, qui changera de décor en 2021, est déjà dans le Top 10

Richie Porte lors d’une étape de ce Tour

Après un 2019 irrégulier et un 2020 étrange, comme celui de la plupart des cyclistes, Richie porte Il a de nouveau fait sortir le feu de l’intérieur. Celui avec randonnée, qui semblait déjà hors de combat pour les généraux, est revenu à sa meilleure version dans cette édition. A 35 ans, et en cette deuxième saison sur Trek, l’Australien s’est imposé comme l’un des grands animateurs de la Grosse Boucle dans cette dernière ligne droite.

Hier entré avec Mikel Landa, 13 secondes derrière les Slovènes Pogacar et Roglic. Il était l’un des coureurs les plus offensifs comme cela s’est passé le jour de Laruns, où il est arrivé neuvième.

Il passe du moins au plus et est déjà installé dans le Top 10. Il est 9ème à 2’6 ” d’un Roglic intraitable. De plus, après les adieux de Mollema (l’autre leader de la formation) pour cause de blessure, tous les espoirs de l’équipe américaine sont désormais concentrés sur un Richie qui était 5e du Grosse Boucle de 2016. L’année dernière, il était 11e. Une autre belle place dans une grosse a été sa 7e du Giro 2010, la première course de trois semaines à laquelle il a participé et celle qui a élevé sa cachette depuis le début de sa carrière. Une blessure grave et de la malchance à son époque BMC Il a arrêté les options d’un coureur qui est venu dans cette formation de Sky, où il a offert une grande performance.

C’est justement l’équipe britannique qui pousse le plus à la récupérer pour la prochaine campagne. Avant le Tour, sa signature était tenue pour acquise mais n’a pas encore été confirmée. En ce moment, l’Australien n’a pas de numéro pour 2021 et c’est pourquoi il profite de son bon coup de pédale sur un Tour où il est devenu El Renacido.

Presque personne ne l’attendait à ce stade avec un niveau aussi élevé et, n’ayant rien à perdre et grâce aux connaissances que cette expérience nous apporte, Porte peut devenir l’un des grands dangers d’une carrière qui voyage à toute vitesse. Hier, les changements au classement général ont été substantiels et c’est quelque chose qui pourrait se répéter dimanche, au Grand Colombier.

C’est sa dernière chance en tant que leader du tour de gala, ce qu’il sait «à cent pour cent» car il ne continuera pas sur le Trek: «J’ai déjà signé pour un autre, mais je ne peux pas le dire». Jusqu’à ce qu’il le puisse, il a promis de profiter de son dernier Tour en tant que leader.