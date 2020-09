Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Colombien voyage troisième avec beaucoup d’humour

Rigo Urn: “La pression a été supprimée il y a cinq ans lorsque j’ai nourri ma mère et ma belle-mère”

Urne Rigo est l’un des grands protagonistes de ce Tour de France. Bien qu’ayant subi une blessure compliquée lors de la dernière Vuelta a Espaa, le Colombien a de nouveau pris le devant des coureurs. «producteurs de café» et il est déjà troisième au classement général.

Malgré tout, la pression ne pèse pas sur lui: “Ce poids que j’ai déjà décollé il y a cinq ans (après avoir monté deux podiums consécutifs au Giro d’Italia -2013 et 2014- qui faisait de lui l’un des cyclistes les plus recherchés du peloton). Le plus gros fardeau était de soutenir ma mère, que je continue de soutenir … et la belle-mère », a-t-il ajouté aux médias avec son ton de plaisanterie habituel.

“Nous sommes en bonne position, il y a pas mal de jours en montagne et un laps de temps important. Maintenant, nous allons essayer de nous reposer ce lundi avec un bon entraînement et nous préparer pour mardi”, un autre jour alpin. Le colombien est comme toujours.