Tour de France 2020 :

Tour de France 2020

Le meilleur coureur à remporter le Tour de France 2020, Primoz Roglic, avec la meilleure équipe pour cela, Jumbo-VismaIls prennent la tête en plein milieu de course. Il devrait le supporter jusqu’au bout … mais les différences avec ses rivaux sont rares, très peu nombreuses.

Le leader de Jumbo est le plus fort, bien qu’avec de moins en moins de différence de puissance par rapport à Pogaar et Bernal, par exemple. Son équipe, avec un Tom Dumoulin totalement perdu et les Gesink, Kuss, Bennett ont fait des démonstrations de force pour que Roglic porte déjà un matelas plus large. Il reste beaucoup de Tour et le maximum de favoris peut le payer bien sûr. Dans la neuvième étape, nous avons déjà vu plusieurs rivaux, pour la première fois, vouloir lui causer des ennuis: les Pogaar et Bernal susmentionnés ou Mikel Landa lui-même.

Quand un Slovène est, pour la première fois en plus de 100 ans d’histoire, principal favori pour remporter la course cycliste la plus importante au monde, un compatriote est favori pour arracher la gloire. Tadej Pogaar et ses 21 ans sont en train de casser le train Jumbo et le contrôle jaune à la Grande Boucle. Si vous trouvez des alliés parmi les grimpeurs … vous pouvez le faire rouler car vous avez beaucoup de force.

Deux fissures. Un Egan Bernal. Que personne n’oublie qui est l’actuel champion du Tour de France. Le Colombien a montré le dernier jour dans les Pyrénées qu’il est fort et peut répéter la victoire. Jumbo l’a laissé en vie quand il est le plus faible … et il ne sera peut-être plus faible …

Mikel Landa. Le landisme vit. Et Landismo perd du temps en fan mais passe les Pyrénées avec les meilleurs grimpeurs. Si c’est toujours en cours … un autre que Jumbo devrait surveiller de près.

Ce sont des compatriotes et les plus grands rivaux du Tour, mais sur la route, ils ne concourront que pour être les plus forts. Pogacar était sur le point d’aller au sol.avant d’entamer la descente de Marie Blanque, plus à cause de sa propre confusion en regardant en arrière qu’à cause de Roglic, qui il se jeta pour s’excuser son compatriote et s’arrête pour se remettre du choc. Cyclisme et sport, même si certains sont aveuglés par l’adréniline de la compétition. à la fin.