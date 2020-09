Tour de France 2020 :

Primoz Roglic célèbre Jumbo Visma au but

Le premier face-à-face entre les favoris était attendu et la journée n’a pas déçu. Bien que n’ayant pas un profil monstrueux, les coureurs ont fait face à une étape fétide où Ocaa a détruit Merckx en 1971 pour attacher le maillot jaune (bien que ce ne soit que deux ans plus tard quand il a été définitivement détenu). Les favoris ont au moins montré leurs cartes dans cette arrivée dominée une fois de plus par Jumbo Visma. Wout van Aert et Sebb Kuss Ils ont conduit le train à un rythme élevé pour que leur chef finisse, Primoz Roglic.

Julian Alaphilippe, puissant comme toujours, il a terminé le dernier effort comme un poisson dans l’eau et a réussi à garder au moins deux jours de plus a priori le maillot du leader général après son équipe, le Étape Deceuninck-Quick, donnez le rythme et mettez toute son énergie devant l’équipe sur plus de 140 kilomètres.

Alexis Vuillermoz (Ag2r La Mondiale), Nils Politt, Krists Neilands (Nation start-up israélienne), Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie), Tiesj Benoot (Team Sunweb) et Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) ont été les premières escapades de la journée.

Parmi eux, qui avaient environ trois minutes d’avance, Benoot et Vuillermoz Ce sont eux qui ont le plus d’options pour réussir en raison de leurs antécédents. Mais celui Sunweb il s’écrase dans un mauvais virage à 26 km pour aller au bout de l’étape.

Sensationnel. (Hes OK, monte à nouveau.) # TDF2020pic.twitter.com / NLgyZCGACX ? DANIEL McMAHON (@cyclingreporter) 1 septembre 2020

Ainsi était le vélo de Benoot:

Peu à peu, Géant Il ouvrait les gaz dans un geste qui semblait indiquer que Roglic pédalait avec une envie de faire la fête. Neilands, d’Israël, a tenté sa chance en partant seul après s’être détaché des fugitifs mais son aventure s’est terminée à 7 km de la fin. Les équipes favorites n’ont pas fini par allumer la mèche et cela a permis Alaphilippe, expert des courtes distances, se placerait dans la meilleure position. Mais le vainqueur final était Roglic, qui prend la première étape avec une finition élevée, faisant également cela Egan bernal a le plus souffert pour atteindre le groupe de tête. Il semble que le Colombien souffre plus que nécessaire depuis le début.

Un groupe de 15 joueurs maximum a atteint la ligne d’arrivée ensemble, les bonus sont donc les seuls prix à être partagés parmi les favoris aujourd’hui:

Après cette grande finale dans laquelle Jumbo Visma prouvé une fois de plus être le plus fort, Julian Alaphilippe atteint son objectif quotidien de garder son maillot jaune. Derrière les Français, Adam Yates et Primoz Roglic, victorieux aujourd’hui, complète le podium.

Le premier espagnol est Mikel Landa, qui a très bien maintenu la position jusqu’à la ligne d’arrivée. L’Alavs est situé en position 13 à 17 secondes du maillot jaune. Derrière lui, Enric Mas et Alejandro Valverde remplir les positions 18 et 19 respectivement.

Ce mercredi est un jour où les coureurs explosifs pourront ajouter une victoire à leurs loges après avoir dépassé deux hauteurs de la quatrième catégorie: Col de Serre Colon (4,1 km à 3,7%) et Côte de Saint-Vicent de Barries (2,7 km à 4,2%) Une étape pour commencer Écart et terminer dans une fausse plaine à Privas. La chose logique est que la fuite pourrait arriver.