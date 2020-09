Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le cycliste français a dû abandonner la course sur avis médical

Moment où Bardet tente de se remettre d’une chute avec une commotion cérébrale

Les cyclistes sont connus pour souffrir, mais il y a des moments qui continuent de nous surprendre. C’est le cas de Romain Bardet, le dirigeant d’AG2R a subi une chute en l’absence de 85 kilomètres mais a réussi à continuer jusqu’à la ligne d’arrivée dans la difficile finale de Puy Mary, où Primoz Roglic s’est avéré une fois de plus être le plus fort. Ce qui est alarmant, c’est que le cycliste français a subi une commotion cérébrale dans l’accident.

Dans les images Vous pouvez voir comment le coureur tente de se relever et perd rapidement son équilibre, signe possible de sa lésion cérébrale. Jusqu’où devez-vous forcer?

Dans le même automne, Bauke mollema, avec les poignets cassés, il est immédiatement monté dans la voiture et Nairo Quintana Il a également payé pour les écorchures qu’il avait sur sa peau et ne pouvait pas supporter les meilleurs. L’équipe AG2R a indiqué que son chef de rang ne serait plus en compétition: “Romain devra interrompre ses activités sportives et, par conséquent, ne pourra pas reprendre le départ de l’étape demain (pour aujourd’hui). Sa date de reprise de compétition sera définie en fonction de son évolution”a déclaré le Dr Eric Bouvat, directeur médical de l’équipe AG2R La Mondiale.