Tour de France 2020 Il a raté le Giro 2019 parce qu’il connaissait Nibali

Roglic et Pogacar lors d’une étape de ce Tour de France 2020.

Est être le Tour de France du duo slovène et les explosions. L’étrangeté de la saison, le changement de dates, les différents entraînements et le manque de qualité des compétitions précédentes font craindre aux cyclistes ce qui pourrait arriver le lendemain. Ils savent que c’est une course d’usure.

Le plus fort gagnera, mais probablement pas celui qui attaquera le plus. Les favoris, sauf Pogacar, ils ont peur de fouetter. Ils pensent qu’un mouvement en montagne, loin de vous donner un avantage, pourrait vous renvoyer chez vous ou vous faire exploser. Cela a été confirmé hier par des cyclistes comme Urn, Valverde, Landa ou Mas. Le Basque était fatigué, avoue qu’il voyageait dans un voyage frénétique et ne voit pas (ou du moins ne révèle pas) un bon moment pour faire la différence. Parlez d’être régulier, de rester là pendant que le reste tombe.

Le même que le Movistar, qui se frotte les mains à chaque fois qu’il monte dans le classement parce que d’autres sortent de là. C’est déjà arrivé à Bernal, Nairo, Guillaume Martin, Pinot … Il y a de nombreux candidats qui ont déjà été pendus. “Cette semaine, nous devrons essayer d’être réguliers, être très durs et nous attendre à deux jours clés avec la fin au Col de la Loza et le contre-la-montre de samedi”, a déclaré Landa.

“Peut-être que certains ne m’ont pas tellement fait confiance après la blessure, mais nous y sommes. Il s’agit d’être toujours fiable, que les autres échouent”, explique Urn, dont peu se souviennent d’une grande attaque.

Être amarragei ajoute des positions dans le tableau. “Il vaut mieux réduire que faire une grosse attaque pour que plus tard ils vous coupent”, dit Mas, qui estime qu’attaquer au maximum, c’est “comme se faire exploser sur ce Tour” à cause de la dureté du Jumbo. Le même pense Yates. “Je l’ai essayé dimanche mais ça n’a duré que quelques mètres. De derrière vient le Jumbo avec Dumoulin et ils te chassent vite.” Le plan n’est autre que de survivre pendant que les autres meurent.

Parmi les candidats, ils n’excluent pas que le leader, qui a l’air solide mais pas super et qui n’a pas encore gagné malgré des tentatives en plusieurs étapes, aura des ennuis. “Le Jumbo a un bloc solide, mais ils sont humains et ils peuvent échouer. Tout comme Roglic, qui a lutté dans le Giro 2019, nous l’avons battu durement. Maintenant, il a plus d’expérience et cela a déjà été vu dans LaVuelta qu’il a gagné où il a mieux réglementé. , mais quelque chose de similaire peut arriver », ajoute Landa.

Dans la même ligne, il se sent Supermn Lopz (4). “Il est inutile de faire des attaques, elles sont inutiles. Les grégaires du leader sont plus agressifs. Il ne reste plus qu’à rester”, explique celui d’Astana qui voit une possible chute du robot Roglic.

Tout le monde s’accroche à la bibliothèque du journal, celle qui a montré quelques moments de faiblesse de Roglic dans les grands, pour penser qu’elle est battable. Celui qui y pense le plus est Pogacar, qui a le tir jaune: “La bataille pour ce maillot est loin d’être terminée, mais je ne peux pas dire où je vais le combattre. Ce ne sera plus une surprise.”

Bien qu’il ait donné un indice: “J’ai reconnu le Col de la Loze et vous pouvez perdre une demi-heure ce jour-là.” Bien que cela puisse ne pas sembler de l’extérieur, le général peut encore faire un revirement majeur.