Tour de France 2020 Counterchronique étape 15

Colorn colorado … étant toujours les étapes les plus difficiles, ce Tour de France est terminé. Ou du moins le combat pour le gagner. Il y a une super équipe, plus dominante que personne ne se souvient, au-dessus de la Carte postale Armstrong US, Hamilton, Livingston … le truc avec le Jumbo-Visma est formidable. Dumoulin sera la deuxième tête de série à gagner La Grande Boucl, si ce n’était pas le cas, courrait dans la même équipe que Roglic.

C’est qu’il y a quatre hommes escortant le leader, Primoz Roglic, qui quittent le volant pour la montée finale vers l’actuel champion du Tour, Egan Bernal.et Nairo Quintana. Deux des meilleurs alpinistes colombiens de l’histoire s’accrochent au rythme de Wout van Aert, un champion du monde belge de cyclocross de 25 ans … capable de sprinter Sagan … et maintenant de battre les meilleurs grimpeurs du Tour de France.

Et le chef avait encore Kuss, Gesink et Tom Dumoulin, presque rien. Qui va sortir la tête? Si la Jumbo-Visma ressemble au train Saeco que Cipollini avait dans les plaines pour gagner les volatas … seulement ceux en jaune et en haute montagne. Si ce que je vous dis vous semble exagéré, voici une autre information: A 10 kilomètres de l’arrivée le groupe de favoris, et en tête de course, comptait 15 cyclistes. 5, CINQ, provenaient de Jumbo.

Gardez la possibilité qu’ils attaquent l’équipe du chef de loin, pour que Roglic n’arrive pas avec autant d’amis au port, mais personne ne veut prendre de risque, tout le monde se contente d’être second … Il est peut-être temps de reconnaître, comme le dit Carlos de Andrs, que dans le cyclisme moderne, attaquer à sept kilomètres de la ligne d’arrivée, c’est être très courageux. Eh bien, eston na ‘n’a pas changé.

Un peu d’optimisme. Le landisme vit. Il est toujours là, latent, avec son chef Mikel Landa (Bahreïn) passant la montagne avec les meilleurs (au rythme du Jumbo). Avant la fin du Tour, attaquez, car Landa ne manque pas à ce rendez-vous et tout peut y arriver. Pendant ce temps, il continue de grimper des positions au classement général. Comme Enric Mas (Movistar), au fait …

Une salve d’applaudissements, au moins, les évadés du jour méritent: Geschke et Trentin (CCC), qui lutte contre les moulins pour le vert, Marcato (Emirats EAU), Leadnois (Arkée), Bonifazio (Direct Energie) et, surtout, Fer à cheval (Cofidis) et surtout ce qui précède,Rolland (B&B) et Micahel Gogl (NTT). Merde, ce que l’Autrichien de NTT a souffert en remontant Fromentel et La Biche, où il s’est décroché plusieurs fois de Herrada et Rolland, mais se dosant au Colombier. Là Rolland l’a laissé et là aussi est mort la fuite du jour, aspiré dans le train d’escalade de Jumbo comme s’il s’agissait d’une truelle et d’une finition de sprint.

Le huitième maillot vert de Peter Sagan (Bora) ne sera pas facile. Avec l’Irlandais, Sam Bennett (Deceuninck) s’est heurté. Le sprinter veut continuer à être le leader de la régularité et cela a été démontré dans les premiers kilomètres de l’étape. Il a mis son équipe au travail pour lancer le sprint intermédiaire, son partenaire Morkov s’est glissé entre lui et Sagan et a prolongé son avance dans la lutte pour le vert. 262 à 224 dans ce Bennett-Sagan.