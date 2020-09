Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Ce jeudi est un autre jour de rupture

Miguel ngel Lpez célèbre le triomphe sur la ligne d’arrivée

L’autre étape en règne Tour de France J’ai finalement réussi à découvrir les faiblesses des grands candidats. Définition du dôme «montée vers les étoiles» Christian prudhomme à la nouvelle montée de Col de Loze (21,5 km à 7,8%) définissait un général qui ne devrait pas subir de changements majeurs avant l’exigeant contre-la-montre de samedi.

La journée a commencé avec l’abandon de Egan bernal. Le Colombien, qui s’était décroché dimanche dernier en route vers la Gran Colombière et qui avait également souffert lors de l’étape de lundi, a décidé de descendre de vélo en accord avec son équipe. Ineos l’a communiqué dès le matin. Désormais, le Colombien, a l’intention de se remettre peut-être d’être à LaVuelta avec Chris Froome. Plus tard, pendant l’étape, il abandonnerait Mikel Snow, endolori après la chute des premiers jours, après ne pas l’avoir fait dans 19 majors.

Dès le début, la première évasion de la journée s’est formée. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Lennard Kmna (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Gorka Izagirre (Astana Pro Team) et Dan Martin (Israel Start-Up Nation)) a formé un groupe auquel l’équipe n’a pas donné beaucoup de balle. Les différences n’étaient jamais grandes, donc il semblait vraiment compliqué qu’ils puissent disputer la victoire entre eux.

Nous manquons les attaques et le Bahreïn-McLaren Il a été le premier à durcir le rythme sur le chemin de La Madeleine en essayant de reprendre certains des favoris. Je suis juste resté Nairo, qui endure la course par pure fierté mais terriblement dans la douleur.

Mribel, ville située à mi-hauteur du col de la Loze, déjà accueillie une fois dans le Tour de France. C’était en 1973, dans une phase de double secteur, étant l’objectif de Mribel le soir: le Français Bernard Thvenet l’a emporté. Dans la matinée, le gagnant était Luis Ocaa, qui a pris un maillot jaune qui n’est sorti qu’à Paris. Le chemin de Mribel était là où Pello Bilbao éclairci le groupe et amené les trois évadés qui étaient en tête (Alaphillipe, Gorka et Carapaz).

Après Bilbao il a commencé à tirer Caruso. Les favoris ont décidé d’attendre et cela a donné de l’air à Carapaz En fuite. López a été celui qui a attaqué avec 3,4 km à faire et son coup de fouet a tué tout le monde sauf Pogacar, Roglic et Kuss. En fin de compte, c’était Supermn qui déplia sa cape sur le col de la Loze. Le Colombien a tenté de monter sur le podium après ce coup émotionnel. Par derrière, Roglic J’ai mis quelques secondes à un Pogacar qui a encore le coup jaune. Celle qui a le plus échoué à la fin a été Landa qui, bien qu’elle ait mis son équipe au travail toute la journée, ne pouvait pas être avec les meilleurs. Plus s a réussi à sauver le scrutin mais, bien que ça se passe bien samedi, la troisième place du podium est trop éloignée.

L’analyse de la 17e étape du Tour de France

Une journée avec plus de 4000 mètres de dénivelé accumulé Ce sera là où les patrons mettront toute la viande sur le gril et avec une arrivée à la baisse après avoir parcouru les 168 kilomètres de hauts et de bas constants, où il n’y aura pas une seule bande de plaine. Il Plateau de Glires et ses 6 kilomètres avec une pente moyenne de 11% et avec un dernier tronçon de terre provoquera un certain mouvement, bien qu’il soit couronné à environ 30 km de la ligne d’arrivée.