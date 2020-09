Tour de France 2020 :

‘Supermn’ Lpez dans le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles .

Le colombien Miguel ngel ‘Superman’ Lpez, sixième classé au général final, a fait un bilan positif de sa participation au Tour, même s’il n’a pas pu atteindre le grand objectif de réaliser le seul podium qu’il lui reste dans les majeures. “Je pense que j’ai fait un bon Tour de France. C’était très agréable de débuter dans cette grande course et de le faire jusqu’au bout, en terminant à Paris. J’ai vraiment aimé l’expérience et j’étais compétitif, j’étais toujours en tête avec les meilleurs coureurs et j’ai remporté une belle étape. “Ai-je souligné.

Le cycliste Boyacá apprécie sa première participation au Tour comme une expérience qui lui permettra de revenir plus fort. “Me battre pour le podium, j’étais proche d’un excellent résultat, mais j’ai raté un jour et je n’ai pas pu atteindre mon objectif. J’ai une expérience précieuse et je suis sûr que je reviendrai plus fort. Mais pour le moment, je suis heureux d’être ici à Paris avec mon équipe. , ce qui a été phénoménal du début à la fin. Je tiens à remercier tous les coéquipiers, coureurs, staff, direction pour ces trois semaines! C’était incroyable! “, il a déclaré.