Tour de France 2020 Le Slovène remporte son premier Tour de France ce dimanche

Dans la Planche des Belles Filles, dans les Vosges, une statue rappelle la légende, qui s’est écartée de la réalité, parle du suicide des Belles Filles par peur de l’indignation des troupes suédoises dans la guerre de 30 ans et non d’une perversion étymologique qui part de Belles Fahys, en référence aux hêtres qui ombragent la montée que le Tour de France a interrompue hier.

Tadej pogacar, 22 ans demain, mais encore 21 et donc rester dans les livres d’histoire de la course, mériterait également un hommage dans cette station de ski, qui ironiquement est allée abattre Primoz Roglic, un produit de trampoline, La fin que ce souvenir associe désespérément à celle de l’édition 1989 où Greg Lemond a glissé le maillot jaune de Laurent Fignon pendant 8 secondes sur la dernière étape.

Cette fois, la différence était plus grande, 59 secondes, sans drame national français entre les deux, une guerre civile slovène – quel berceau de talents – qui a été l’épine dorsale de tout le Tour. Roglic, celui qui a fait ses preuves, a débuté avec 57 secondes sur l’insurgé Pogacar, noté pour son talent dans la nouvelle génération, caché jusqu’à hier par les actes d’Egan Bernal et Renco Evenepoel, qu’il a également dépassé dans la course aux soins dans ce contre-la-montre. étrange, 30 kilomètres de plat et 6,2 en montée, ce qui a forcé les stratégies de changement de vélo à faire face à la montée exigeante.

Comme la fable des Belles Filles, la scène pouvait se raconter de deux manières. Faites-y face depuis le naufrage de Roglic. «J’ai tout donné», a-t-il compté sur la ligne d’arrivée. Suivant le même scénario qui a été écrit dans l’édition du Coronavirus Tour, tout semblait être sous la domination du leader du Jumbo, qui le matin, avant le déjeuner, a reconnu l’itinéraire, comme il l’avait déjà fait en juin. Tout était en ordre. Pogacar, Dans l’autre coin, j’ai transmis l’illusion de l’homme imberbe qui ne savait pas ce qu’il essayait de faire était une mission Et c’est pourquoi je l’ai fait.

Avec la conviction qu’au National slovène, quand le cyclisme était allongé après l’accouchement, il avait battu Roglic contre la montre, il a commencé par un fabuleux pédalage, brisant les meilleurs temps que le grand partenaire de Roglic, le grand partenaire, avait laissé devant. Néerlandais Doumoulin.

La plaine ne montrait aucun signe de menace réelle. L’image du pilote Emirates était impressionnante. Le paradigme de l’aérodynamique. Un seul avion. Mais le GPS de l’époque donnait comme référence 15 secondes, 20 … et avec le doute que sur les dernières rampes, le jeune homme pèserait sur l’effort.

Camino de La Planche, à mille et quelques mètres, altitude où les Européens se sentent sur le même pied que les Colombiens, en moyenne 8,5% Pogacar passe à Miguel ngel Lpez comme un avion. La référence à Supermn, l’autre vaincu du jour, perdant plus de six minutes, attestait que peut-être la bataille était possible et plus encore lorsque la référence au km 29 était passée à 36 secondes. Arrière Roglic Il se mit à pédaler inconfortablement, même avec son casque bien ajusté, qui devint plus tard un symbole de sa défaite. Le casque jaune s’est retrouvé sur la tête de Roglic presque comme un chapeau.

Pogacar a atteint la montée et a changé le vélo avec la vitesse de la Red Bull en Formule 1. Ranger les gros développements, la chèvre, pour prendre une machine légère et joyeuse, applaudie par l’agitation, cette fois correcte, avec des masques et en maintenant une distance de sécurité sui generis à laquelle on peut s’attendre dans un dénouement de la Tour de France.

Le bruit a encouragé le garçon, qui a grimpé sans référence. “Il y avait tellement d’agitation que je ne pouvais pas entendre les références à travers l’écouteur. Mais je me débrouillais bien. Grâce à l’équipe, nous connaissions chaque mètre du parcours, chaque nid de poule”, expliqua-t-il plus tard.

Roglic est arrivé au pied du port, où se trouvait la prochaine référence, et sa tragédie a commencé à être vue. La différence s’était réduite à une seconde, le sorpasso était chanté. Le changement de vélo n’était pas non plus parfaitement propre et c’est le spécialiste, le leader de presque tout le Tour, qui s’est étouffé sur les rampes. En mode moulinet, il a fait peu de progrès, tandis que Pogacar était déchaîné.

Le jeune a atteint le sommet dans un temps formidable 55:55, une minute et 21 secondes de mieux que Dumoulin, une référence suffisante pour tenir son succès pour acquis, alors que Roglic franchissait la ligne d’arrivée. Assis par terre, il était l’image de la défaite. Cinquante mètres plus loin Pogacar vivre dans un nuage. «Je ne peux pas y croire», a déclaré le plus jeune vainqueur depuis 1935.

Le vaincu s’approcha et avec un câlin, accepta la victoire de son compatriote. “Je suis déçu, mais je ne peux dire que ce chapeau pour Tadej. Il est possible que je n’ai pas pressé ces derniers jours pour avoir pris plus de temps. Pogacarpendant ce temps, quelqu’un lui a rappelé qu’il avait égalé Merckx avec trois maillots. Dans ce cas, la jeunesse, la montagne et le jaune, l’immortel.