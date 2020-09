Tour de France 2020 :

Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France .

Les Champs Élysées a servi de cadre idéal au différend de la dernière étape de la Tour de France de la pandémie et de l’incertitude. Heureusement, l’équipe a pu atteindre Paris pour couronner leur nouveau roi. Le dernier, Egan Bernal, a dû quitter la course tôt.

Les hommes du Équipe des EAU ils portaient un Tadej pogacar qui est déjà le troisième plus jeune cycliste à remporter la ronde de gala. Le Slovène a balayé le jaune de son ami Primoz Roglic grâce à son superbe time-lapse samedi. Celui avec le Jumbo n’a jamais fait de différence en montagne et n’a pas pu profiter de la force de son équipe, qui a gouverné et bloqué la course comme l’a fait Sky, mais sans le même résultat.

L’arrivée à Paris a également été passionnante pour Palier, qui à la fin a la photo qu’il voulait tant accrocher dans le salon de ses parents. L’Australien, qui a raté la naissance de ses petits pour cette course, obtient ainsi sa récompense au 35 ans dans une dernière «Grande Boucle» en tant que chef d’équipe.

Il n’y a pas eu de triomphe espagnol et aucun coureur national n’est monté dans la surface. C’est vrai, Mikel Landa et Enric Mas ont terminé une belle finale en étant respectivement 4 et 5. Movistar a obtenu l’équipe au général et d’autres coureurs comme Jess Herrada (qui a réussi deux bonnes pauses qu’il n’a pas pu terminer), Carlos Verona, Gorza Izaguirre et Alejandro Valverde (12 à 40) ont également fait une belle course.

Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Connor Swift (Arka-Samsic), Greg van Avermaet (équipe CCC) et Pierre-Luc Prichon (Cofidis) Ce sont les quatre braves hommes qui ont cherché l’évasion et ont réussi à avoir une poignée de secondes d’avance sur le peloton dans les rues de Paris. Mais le triomphe allait être, comme presque toujours, dans le groupe. Bennett, le roi de la régularité, il a pris la dernière étape du Tour en étant le plus rapide dans une volata où l’arcoris Pedersen C’est lui qui a rendu les choses les plus difficiles pour elle.

Dans l’équipe et en dehors, il y avait un doux sentiment pour le triomphe de Pogacar au-dessus de celui de Roglic en raison de l’attitude d’un Géant Cela a bloqué la course sans spectacle. La légende Eddy Merckx il qualifie de «stupide» l’attitude des Néerlandais de laisser en vie «l’enfant à 50 ans». Malgré tout, dans Jumbo ils promettent la guerre pour une prochaine édition où Tadej défend déjà son statut de champion actuel.

