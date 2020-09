Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Slovène a prévalu contre toute attente dans la meilleure course cycliste

Tadej Pogacar sur le podium à Paris avec Richie Porte .

Tout est désormais réalité et c’est que Tadej Pogacar s’est imposé dans ce Tour de France 2020, un jalon qu’il n’avait pas franchi il y a 21 jours: “Quand nous sommes arrivés au Tour avec mon équipe, nous n’avions pas pensé à gagner le Tour, c’était un rêve, mais parfois les rêves deviennent réalité”.

Un jour après avoir fêté ses 22 ans, le deuxième plus jeune vainqueur de tous les temps a reconnu qu’il n’avait pas encore assumé l’exploit, découpé en trois semaines mais matérialisé dans le dernier contre-la-montre de La Planche des Belles Filles. “Quand ils m’ont dit hier que je pouvais gagner, j’avais un sentiment indescriptible. C’était fou après une aventure incroyable. Je pense que je ne m’en rende toujours pas compte et il me faudra des semaines pour le digérer”a assuré le pilote Emirates.

Je pense que je ne m’en rends toujours pas compte et qu’il me faudra des semaines pour le digérer “

Tadej Pogacar, EAU

Pogacar, qui a brandi le drapeau slovène sur le podium final, avec l’arc de triomphe derrière lui, a remercié le public pour son soutien tout au long des trois semaines de la plus haute marche: “Cela a été incroyable, j’apprécie le soutien à tous ceux qui ont rendu cela possible, ma famille, mon équipe, pour ces trois semaines mémorables. Et au public qui n’a cessé de me soutenir sur la route. Je n’ai pas de mots”.