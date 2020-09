Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Slovène affronte la troisième semaine en tant que principal rival de Primoz Roglic

Pogacar laisse Primoz Roglic derrière dans les derniers mètres .

slovène Tadej pogacar, vainqueur de la quinzième étape du Tour et deuxième au général, a assuré que son objectif d’ici à la fin est de surpasser son compatriote Primoz Roglic et gagnez la course. “L’idée est de gagner le Tour”a répondu le pilote Emirates de 21 ans à la question de savoir s’il se contenterait de la deuxième place actuelle, accompagnée de deux victoires d’étape.

Pogacar, 21 ans, assuré qu’il est prêt à attaquer le maillot jaune, qui est à 40 secondes d’intervalle, tout en commentant que son équipe, les Emirats, aura le potentiel de le garder malgré avoir subi les pertes des Italiens Fabio Aru et Dario Formolo: “Ce serait un honneur de porter du jaune et je pense que l’équipe peut le défendre”.

Pogacar a assuré qu’il était un peu surpris par sa bonne performance lors de la ronde de gala “surtout pour une première expérience”, mais a reconnu qu’il ne savait pas s’il sera capable de supporter pendant la troisième semaine, bien qu’il l’ait déjà fait dans le Retour en Espagne l’année dernière. “Je ne sais pas ce que l’on peut attendre de moi, nous allons faire face au jour de repos, ce qui est le bienvenu, et nous verrons plus tard. J’arriverai avec juste assez, mais je veux voir ce qu’il me reste pour la semaine dernière”, m’a dit.