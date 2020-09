Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Slovène, candidat au jaune, assiste à MARCA

Tadej Pogacar, lors d’une étape de ce Tour de France

Dans le précédent, rares étaient ceux qui osaient mettre Tadej pogacar parmi les meilleurs favoris pour remporter le jaune à Paris. Les raisons étaient claires: un rookie rookie qui ne rivalise avec aucune des deux meilleures équipes, 21 ans … Mais, au moment de vérité, quand on demande aux coureurs, nombreux sont ceux qui placent le talentueux grimpeur slovène comme l’un des meilleurs candidats.

Dans ces cinq étapes, Pogacar Il a déjà eu le temps de découvrir les nerfs de la race reine. Il a frappé deux manches pour retrouver sa place dans le peloton en raison de divers problèmes mais il a également su mettre une poignée de secondes à ses rivaux, sauf pour Roglic et Yates. Il est actuellement troisième au classement général à seulement trois secondes de retard. Adam Yates, le surprenant porteur du maillot de leader après la sanction d’hier Alaphilippe.

“Cela peut sembler typique, mais je suis venu ici pour concourir au jour le jour. Je ne connais pas le Tour. On m’a beaucoup parlé de cette course, mais il est vrai que vous n’apprenez pas avant d’avoir terminé ses étapes et que vous êtes conscient de la vitesse et des nerfs qu’il y a. En tout cas, je n’aime pas dire que je vais gagner mais je n’aime pas m’écarter pour aucun objectif. Je connais mes capacités et ce qu’ils attendent de moi et j’espère être aussi haut que possible après ces trois semaines “, dit à MARQUE dans les premiers jours de cette course.

En débarquant à Nice, les chefs émiriens ont souligné Fabio Aru en tant que chef de rang. Une stratégie qui fonctionne à deux: d’une part elle a soulagé Pogacar et d’autre part elle a donné confiance à un grimpeur transalpin qui est loin de retrouver sa meilleure version. “Aru a fait des choses importantes sur le Tour. Il a remporté des étapes et a porté le maillot jaune. Il a une histoire dans le cyclisme et je suis toujours en train de le construire. Je regarde ses commentaires et c’est la course qui met chacun d’eux. nous sur votre site “, a expliqué le Slovène à propos de son partenaire, qui est déjà à plus de 3 minutes dans le général

Depuis avoir remporté trois étapes et monté sur le podium dans la dernière LaVuelta, Tadej a triomphé partout où il a couru dans cet étrange 2020: il a pris le Retour à la communauté valencienne, il a terminé deuxième du UAE Tour où il a remporté l’étape reine, il est devenu champion du contre-la-montre de son pays et a atterri sur le Tour avec une 4e place d’espoir au Dauphin.

“A cause de ma façon dont je suis, je sais que je vais attaquer chaque fois que j’en ai la force. Je sais que dans le Tour il faut être un peu calculateur, qu’une erreur face à une étape peut enlever toutes les options. Mais je suis un coureur qui Je suis en partie motivé par les sensations. L’équipe travaille toujours sur des stratégies. Je fais attention à tout ce que me dit Matxin. Ses plans se sont bien déroulés dans le dernier LaVuelta et je pense que maintenant, ici en France, on peut refaire de bonnes performances. ” Celui qui avertit n’est pas un traître. Lors du premier échange, la perle des EAU a déjà été vue avec les meilleurs. «L’idée de départ était de se battre pour un Top 5, mais nous ne voulons pas lui mettre de pression ou rabaisser ses rivaux. Voici Pinot, Roglic, Bernal, Dumoulin, Yates, Landa … il y a 8 ou 10 coureurs qui peuvent être là avec lui. Mais il fait partie des plus grands et on lui fait aveuglément confiance », raconte son réalisateur, blessé de n’avoir pas remporté l’étape 4 alors« qu’il avait des jambes ».

De la Croix, qui survit dans la course après sa chute initiale, a été surpris par sa qualité. “Malgré sa jeunesse, on voit qu’il a les choses très claires. Il semble que la pression ne l’affecte pas, avec lui on aspire à tout”, explique le Catalan. Oui Jumbo ou Ineos échouer, les yeux se concentreront sur lui. Ses rivaux le jugent imprévisible et cela, dans un Tour où tout est mesuré, pourrait être décisif d’ici à Paris.