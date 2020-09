Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Slovène a évoqué la fin du port de demain, avec plus de 2000m d’altitude

Tadej Pogacar, lors d’une des étapes du Tour de France. .

Les favoris n’ont pas bougé jusqu’au dernier kilomètre de l’étape d’aujourd’hui avec le mouvement de Tadej Pogacar (EAU)sur la bannière qui a marqué les derniers mille mètres de la journée aujourd’hui. Cependant, il a été Miguel ngel Lpez (Astana) celui qui a réussi à couper tous ses rivaux pendant une seconde. Tous les coups de coeur pour conquérir cette édition du Tour de France Ils attendent l’étape de demain, où ils graviront deux ports de catégorie spéciale, pour déplacer l’arbre.

Posséder Mikel Landa, qui est à 2h16 du leader et à 42 secondes du podium, a prévenu après l’étape de ce mardi qu’il tentera d’attaquer dans l’étape reine de ce mercredi dans la Tour de France, Même s’il a abandonné des choses folles pour ne pas perdre sa position actuelle: “Mon objectif est d’être sur le podium, je vais tout aller avec, mais en pensant à ne pas tout perdre. On regarde tous l’étape de demain. Espérons que ça va.” cela m’a été utile, j’espère que tout ira bien demain “.

“Ce sont des ports du petit nombre qu’il y a dans le Tour, qui dépassent les 2000 mètres, avec une arrivée très difficile à gérer, avec des rampes dures. Je suis sûr qu’il y aura des dégâts. Le port de Madeleine les jambes restent et la dernière montée est très dure, il peut y avoir des surprises », a-t-il conclu.

Pour sa part, le Slovène Tadej Pogacar, deuxième au général Tour de France A 40 secondes du leader, son compatriote Primoz Roglic, a assuré avoir tenté ce mardi de couper quelques secondes, ce qui a servi d’entraînement pour la journée de ce mercredi: «J’ai essayé de couper quelques secondes, mais la situation n’était pas en ma faveur. Cela a servi de bon échauffement pour demain. ”

Le jeune cycliste de la Emirates, 21 ans, a déclaré qu’il était prêt à affronter la scène reine, se terminant par Col de la Loze, après avoir surmonté le Madeleine: “La fin est très violente, ce sera très dur pour tout le monde. Madeleine, col de la Loze … ce sont deux montées difficiles, surtout les six derniers kilomètres. Il faut avoir de bonnes jambes. Sinon, on peut perdre longtemps. Même à l’entraînement, il était difficile d’atteindre la fin. “

Pendant ce temps, son compatriote et l’actuel leader de la course, Primoz Roglic, a déclaré après la course que “demain je ne peux pas quitter les yeux Pogacar“.

Par rapport à aujourd’hui, le Slovène de Jumbo Visma Il a assuré que son équipe a eu la course sous contrôle et que demain sera un autre type de course: “C’était une bonne journée pour nous, je porte toujours du jaune et tout est sous contrôle. Demain ce sera plus beau pour les gens qui la verront le soir. TV, il y aura sûrement de nombreuses attaques. ”

“C’est l’étape reine et le point culminant de cette édition. Les 5 derniers kilomètres du Col de la Loze ils sont fous. Nous nous battrons pour chaque seconde. J’espère avoir de bonnes jambes et faire de mon mieux », a-t-il poursuivi.

“C’est un terrain qui favorise les plus forts, nous allons nous concentrer sur nous-mêmes et faire le meilleur travail possible”, a déclaré le Slovène, qui compte 40 secondes d’avance sur son compatriote.