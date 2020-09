Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Slovène fête ses 22 ans ce lundi

Tadej Pogacar, célébrant sa victoire sur le podium à Paris.

Ses compagnons l’entourent d’enthousiasme. Il pleut du champagne, les hommes du Émirats arabes unis soutenez la nouvelle idole du cyclisme mondial. Matxin frôle les larmes. Les Champs Élysées ils mettent le fond idéal à la carte postale. Pogacar eut un sourire penaud, comme s’il venait de raconter une bonne blague. Il n’arrive toujours pas à croire ce qu’il vient de réaliser. Il a remporté le maillot jaune lors de sa première participation.

Il est le troisième plus jeune coureur à le faire. Et il l’a fait presque sans équipement, avant la dictature d’un Géant qui a fini par ruiné. Pas si Roglic, qui dit au revoir en tant que grand champion également en défaite.

Il ne doit pas être facile de tomber comme il l’a fait hier. Les nerfs lui ont saisi les jambes. Dans l’ensemble, il savait savourer la deuxième place. Il l’a célébré fièrement sur le podium en tenant son fils dans ses bras. Là, Porte les accompagna, qui marcha sur lui par pure insistance. À 35 ans, le charme est venu. Sa mère, celle qui s’est levée à 2 heures du matin pour repasser et accompagner son enfant pour regarder la tournée à la télé, va désormais pouvoir montrer la photo du dessinateur parisien pour lequel son fils s’est tant battu dans le salon.

Pogacar Il était le gagnant du Tour de l’incertitude, de la pandémie, des bulles roulantes et des tests chaque semaine. Le Tour a réussi à terminer une course qui vivait sur le fil, que son directeur a dû abandonner positivement et qui a été célébrée dans un pays avec un nombre alarmant d’infectés par Covid-19.

Rien ne pouvait arrêter Pogacar. Comme quand il a commencé à courir 9 ans et ses jambes courtes atteignaient à peine les pédalesMais sa détermination l’a amené à l’emporter sur les garçons plus grands. Sa mère se souvient désormais que Tadej est monté sur la plus haute marche du podium, mais que les têtes de ses rivaux l’ont dépassé en hauteur. Au contraire. Son insolence s’est installée au fil des ans, ainsi que son caractère calme. Pogi a été surprenant à toutes les étapes de sa carrière et a attiré l’attention de Hauptman, qui l’a conduit aux Emirats Arabes Unis.

Avec cette équipe, il a réussi à grimper au sommet. «Il ne connaît pas le stress, il donne l’impression qu’il s’amuse toujours», dit-il. Peiper, son directeur. Podium en Le retour et vainqueur de trois étapes, dans ce Tour, il en a conquis trois autres en plus du maillot jaune, de la montagne et du maillot jeunesse.

Aujourd’hui, quand il se réveille la gueule de bois à Paris, avec le tour Eiffel en jetant un œil par la fenêtre, vos compagnons vous attendront dans le salon pour fêter votre anniversaire. 22 ans Tadej auquel Matxin, son autre directeur, définit comme “la perfection faite cycliste”. Le jaune inonde votre vie. Même si dimanche, lors de la Coupe du monde à Imola, tout pouvait devenir multicolore.