Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Slovène fêtera ce dimanche sur le Paseo de Paris

Tadej Pogacar en jaune .

La 20ème jour, ongle escalade de temps exigeante se terminant en La Planche des Belles Filles, Il a tenté de résoudre les inconnues qui restaient ouvertes dans cette course: si Pogacar pouvait arracher le jaune à Roglic, si Porte finirait par grimper au tiroir au détriment de López, si Carapaz tenait la Montagne, qui était le meilleur Espagnol dans le général final entre Landa et plus….

Bientôt, tous les fronts étaient rouges. Celui qui a le plus, logiquement, celui qui a décidé du maillot jaune. Pogacar mangeait lentement le chef de la Géant, qui à mi-parcours avait déjà récupéré la moitié du loyer et n’avait que 30 secondes de retard sur le Slovène. Au moment du changement de vélo, Roglic Vous devez avoir remarqué de votre mécanicien que les choses n’allaient pas bien. Les EAU avaient un deuxième avantage. Le retour était sur le point de se produire.

Alejandro Valverde, qui a commencé le temps à la 10e place, a eu le défi de rester dans le Top 10 pour devenir le plus âgé à le faire. Un record que Poulidor avait quand il l’a terminé avec 40 ans, 3 mois et 3 jours, «El Bala» a 40 ans, 4 mois et 26 jours.

Quant au nombre d’étoiles qui ont réussi à terminer la course, seuls Joop Zoetemelk (12 top-10), Raymond Poulidor (11), Lucien Van Impe (10) et Antonin Magne (9) continuent de le surpasser à ce jour. Mais le Murcien n’a pas atteint son objectif et l’Italien Caruso, coéquipier de Landa au Bahreïn, a arraché le travail.

Landa et plus, qui se battait pour la 5e place, n’a pas non plus réalisé un excellent après-midi, même si le coureur basque n’a pas perdu sa place et peut continuer à se vanter d’être le meilleur coureur national dans le tour d’étape. De plus, il est passé à la 4e place en raison de la débâcle d’un Miguel Angel Lopez qu’il regrettera sûrement de ne pas avoir “ tué ” Porte à Méribel.

Porte, à 35 ans et lors de son dernier Tour en tant que leader, apparaîtra sur la photo des Champs Elysées qu’il voulait tant accrocher dans le salon de la maison de ses parents. Dans le précédent, il a offert cette déclaration et personne ne doutait qu’il allait l’obtenir: “Savez-vous ce que signifie suivre le Tour de France en Australie? Ce n’est pas comme ici, vous revenez de la plage et cela apparaît sur n’importe quel téléviseur. En Australie, le La tournée a lieu au milieu de l’hiver et vous pouvez la voir à deux heures du matin. Je réglais le réveil pour la voir et ma mère se levait également et commençait à repasser pendant que je regardais la télévision. C’est pourquoi mon objectif ultime de ma vie sportive est de raccrocher dans le salon de mes parents une image de moi sur le podium. “

Pour la fin, l’issue entre les deux premiers candidats a été laissée et le combat s’est résolu avec une victoire spectaculaire de Pogacar. Le slovène de 21 ans Il a complètement bouleversé le classement du Tour pour devenir le premier cycliste à remporter la course pour son pays.

Et le troisième plus jeune du classement général à le gagner après Henri Cornet (19 ans et 352 jours) et Romain Maes (21 ans et 344 jours). Pogacar, qui sera accompagné sur le podium par Roglic et Porte, prend le relais d’Egan Bernal. Le jaune change de main.

Les Champs Elysées à Paris clôturera une nouvelle édition du Tour de France qui couronnera Tadej pogacar après une journée mémorable à La Planche. La journée, de 122 kilomètres, a un dernier circuit à travers la capitale française dans lequel les purs sprinteurs qui restent dans la course joueront la victoire à une carte.