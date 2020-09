Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Celui des Pays-Bas s’est entretenu avec BRAND à Nice

Tom Dumoulin lors d’une étape de ce Tour de France

Il est arrivé à Nice avec le groupe d’un candidat mais pas le grand favori. Tom Dumulin (Maastricht, 1990) était en cale sèche depuis près d’un an. Sa dernière course en 2019 était le Dauphin, où il n’a pas réussi à terminer. Depuis, sa blessure au genou s’est compliquée au point de lui faire douter d’un éventuel retour dans des conditions propices.

Entre les deux, le coureur des Pays-Bas a changé d’équipe. J’ai signé pour les ‘vestes jaunes’ de la Jumbo-Visma compter une fois pour toutes avec une équipe en fonction de votre cache. Cependant, avant la blessure, Tom était appelé à être le grand rival de Chris Froome dans les grandes tournées. Sa victoire au Giro 2017 et ses podiums 2018 (il était deuxième à la fois dans la ‘Corsa Rosa’ et le Tour) ont alimenté cet espoir. Mais la blessure a complètement interrompu ses plans.

Roglic et moi nous battons pour le général, nous verrons ce qui se passe la semaine dernière “

Dumoulin à MARQUE

“Maintenant, avec le temps, on voit tout sous un autre angle mais la blessure a duré plus longtemps que prévu. D’autres problèmes se sont joints et ça fait douter”, pointé vers MARCA après la deuxième étape. Atterrissez dans une équipe là où ils sont Roglic, Van Aert ou Kruijswijk, loin de l’intimider, Cela vous a donné plus de moral. “Je pense que j’avais besoin d’un changement. Chez Sunweb, j’avais toute la responsabilité, ce que j’aime, mais c’est aussi positif qu’il y ait d’autres cyclistes importants pour répartir la responsabilité et que, si l’un échoue, l’autre peut être là”, explique-t-il humblement.

Kruijswijk, qui est monté au box de Paris l’année dernière, s’est retrouvé sans appel pour la «Grande Boucle» après une chute intempestive au Dauphin. Un événement qui a poussé Tom à avancer. “En ce moment, Roglic est notre grand atout, mais nous avons plusieurs options et je rêve de jaune. Nous nous battons tous les deux pour le général, nous verrons ce qui se passera la semaine dernière”, a déclaré quelqu’un qui a laissé derrière lui toute la douleur. “Je n’ai pas pu boucler beaucoup de courses (c’était 11 dans le Tour de LAin et 7 dans un Dauphin où il est passé de moins en plus) mais j’ai suffisamment pédalé pour savoir que je suis en bon état”, a ajouté le champion du monde de contre-la-montre 2017. .

Lors de la deuxième journée de ce Tour, alors que son équipe poursuivait Alaphilippe en route vers l’arrivée à Nice, Tom a subi une chute étrange et spectaculaire. “Ce fut une chute très stupide. En fait, je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. J’ai regardé à gauche pendant un moment. Peut-être que je me suis déplacé un peu vers la droite à cause de ça. Puis Kwiatkowski est venu et a pris le guidon de mes mains,” il a expliqué après l’incident. Au lieu de créer la polémique après le geste étrange d’un rival direct d’Ineos, le Néerlandais a préféré être élégant après avoir franchi la ligne. L’humilité et la simplicité sont d’autres caractéristiques d’un grand champion qui, à cet égard, ressemble beaucoup à Froome. “C’est dommage qu’il ne soit pas là, je lui souhaite le meilleur et j’espère qu’il pourra continuer à remporter des triomphes. C’est un grand cycliste”, félicite le Britannique, qui a glissé un Giro après cette course historique en Finestre.

Il reste 18 étapes à parcourir pour rejoindre Paris, mais Dumoulin est vraiment optimiste. “On a une super équipe et l’illusion de décrocher le jaune, mais il faut y aller pas à pas car cette course peut être perdue à tout moment. On a déjà vu à quel point le mauvais temps ou les chutes peuvent influencer”, insiste un coureur qui, à propos du débat créé le premier jour après que son équipe ait «forcé» de neutraliser l’étape, il se souvient simplement que la route était pratiquement impraticable. Il a déjà surmonté plusieurs obstacles dans cette édition mais, le meilleur de tous, il a retrouvé les sensations d’antan et maintenant il a un grand groupe pour le replier sur la montagne. Si Roglic échoue ou montre une faiblesse, «le papillon» lui enlèvera des ailes qui font déjà peur au reste des grands rivaux qui le voient sans hésitation comme l’un des grands favoris de la victoire finale.