Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le championnat cycliste peut être vu Eurosport et Teledeporte

Egan Bernal a remporté le Tour de France l’année dernière .

Il Tour de France a été fait pour supplier mais finalement son 107 édition c’est une réalité. Il coronavirus a retardé le championnat de France cycliste mais à partir d’aujourd’hui, ça donne 29 aoûtet jusqu’à la prochaine fois 20 septembre, les amateurs de vélo pourront profiter une année de plus à se battre pour maillot jaune.

Un total de 22 équipes Ils s’affronteront à la recherche de la gloire. Est-ce que onze ans qu’un Espagnol ne gagne pas de Tour. Et ce qui est venu pour avoir un domaine de quatre années consécutives entre 2006 et 2009, depuis la victoire de cicatrice Pereiro jusqu’au dernier des Comptoir Alberto dans 2009.

Il cyclisme espagnol être au courant à cette occasion des travaux de Enric Mas et Mikel Landa, sans oublier le vétéran non plus Alejandro Valverde. Ils n’auront pas la tâche facile. Le favori de cette édition est Egan bernal, J’ai déjà gagné le Tour l’année dernière, mais d’autres comme son compatriote Nairo Quintana, Thibaut Pinot et Primorz Roglic ils peuvent aussi être des vainqueurs.

Si tout se passe comme prévu, cette édition comportera 21 étapes. Le premier débutera aujourd’hui à Nice et devrait se terminer, comme toujours à Paris, le 20 septembre:

1 étape:

29 août: Nice – Nice. Environ 56 km

2ème étape:

30 août: Nice – Nice. Environ 186 km

3e étape:

31 août: Nice – Sisteron. Environ 198 km

4ème étape:

1er septembre: Sisteron – Orcires-Merlette. 160.5 kilomètres

5ème étape:

2 septembre: Gap – Privas. 183 kilomètres

6ème étape:

3 septembre: Le Teil – Mont Aigoual. Environ 191 km

7 étape:

4 septembre: Millau – Lavur. Environ 168 km

8 étape:

5 septembre: Cazres-sur-Garonne – Loudenvielle. 141 kilomètres

9 étape:

6 septembre: Pau – Laruns. Environ 153 km

10 étape:

8 septembre: Ile d’Oléron – Ile de R. 168,5 km.

11 étape:

9 septembre: Chtelaillon-Plage – Poitiers. 167.5 kilomètres

12 étape:

10 septembre: Chauvigny – Sarran. Environ 218 km

13 étape:

11 septembre: Chtel-Guyon – Puy Mary. 191.5 kilomètres

14 étape:

12 septembre: Clermont Ferrand – Lyon. 194 kilomètres

15 étape:

13 septembre: Lyon – Grand Colombier. 174.5 kilomètres

16 étape:

15 septembre: La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans. 164 kilomètres

17 étape:

16 septembre: Grenoble – Mribel. 170 kilomètres

18 étape:

17 septembre: Mribel – La Roche-sur-Foron. Environ 175 km

19 étape:

18 septembre: Bourg-en-Bresse – Champagnole. 166.5 kilomètres

20e étape:

19 septembre: Lure – Planche des Belles Filles. 36,2 kilomètres

21 étape:

20 septembre: Mantes-la-Jolie – Paris. Environ 122 km

Il Tour de France Il peut être suivi en direct sur presque toute la planète. C'est l'un des événements sportifs les plus suivis au monde.