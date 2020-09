Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Journée demi-montagne avec les Espagnols comme protagonistes

Tour de France 2020 – Étape 12: Chauvigny et Sarran où la victoire est attendue d’une évasion

Aux fins de la dernière mise à jour, je me suis souvenu de la manœuvre et despénalité à Peter Sagan après le sprint d’arrivée. Le Slovaque a mis en danger l’équipe et principalement Van Aert, qui lui a dédié un peigne.

Luis Len Sanchez (Équipe Astana Pro), Imanol Erviti (Movistar Team), Nils Politt (Israel Start-Up Nation) et Max Walscheid (NTT Pro Cycling) et Kasper vert (Deceuninck-Quick Step) et Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) achever la fuite. Les deux derniers mentionnés ont accroché avec les quatre initiaux il y a quelques minutes.

Le peloton est dirigé par Bora-Hansgrohe, intéressé à renverser la fuite avec l’espoir de la victoire de Peter Sagan. Ils doivent reculer d’une minute et demie.

Comme on dit, la montagne est revenue et c’est une journée très propice aux évasions. Les cyclistes sont déjà dans le Massif Central et ils gravissent aujourd’hui un total de quatre cols. Les deux premiers de la quatrième catégorie. Puis ils graviront un deuxième sommet Côte de la Croix du Pey (4,8 km à 6%). Et le dernier, où l’étape peut être décidée, de la deuxième catégorie: Suc au mai (3,8 km à 7,7%).

Cela a certainement l’air très bien aujourd’hui. Chauvigny – Sarran est le début et la fin de la plus longue étape du Tour de France 2020. 218 kilomètres sont “à blâmer”. En fait, c’est le seul segment qui dépasse les 200 dans cette édition.

Bon après-midi à tous! Bienvenue à l’étape 12 du Tour de France. Une journée en demi-montagne qui devrait être très divertissante et qui compte déjà deux Espagnols parmi ses protagonistes Luis Len Sanchez (Équipe Astana Pro) e Imanol Erviti (Équipe Movistar). On ne sait pas qui va gagner l’étape, mais tout indique que ça va sortir d’une fuite. Verrons-nous la première victoire espagnole? Nous dirons!