Tour de France 2020 :

La marque Tour de France 2020 valorise la performance des coureurs

Depuis MARQUE Nous faisons le point sur le comportement des coureurs jusqu’à présent dans la course, alors qu’il reste encore une montagne pour décider qui remportera cette édition.

10 ROGLIC, LEADER ROBTIQUE Il n’a pas de grandes différences mais il est toujours jaune.

9 GRAND AGITATEUR POGACAR de la carrière. Il a remporté une étape et se dirige vers le podium malgré sa jeunesse.

9 HIRSCHI DE MUNDIAL Comme l’est le vainqueur d’une étape, la Coupe du monde est à portée de main.

8 RETOUR EN FRANCE AVEC DEUX ASPIRANTS Personne n’a parié sur les Gaulois et ils sont là avec Martin et Bardet.

8 LA BULLE FONCTIONNE Aucun coureur n’a été testé positif et c’est que les choses se passent bien.

7 HERRADA, POUR TOUS Le manchego s’est enfui dans deux évasions et il semble qu’il ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas profité d’une évasion.

7 EWAN, TOUT EST SORTI La «fusée de poche» est en état de grâce. Il a déjà deux victoires.

7 COLOMBIEN, DANS LA POMADA Il y a 4 «caféiculteurs» dans le Top 10 et ils promettent de se battre dans les Alpes.

6 QUINTANA. RÉGULIER Arkea est solide et on voit qu’il a retrouvé sa joie.

5 MOVISTAR, RÉVEIL Petit à petit, les Navarrais grandissent.

4 SAGAN, ALICADO Les triomphes ne viennent pas et il a l’air mal à l’aise dans la course. Vous avez deux chances de lever les bras.

4 ARU, DÉCONNECTÉ Il a signalé qu’il arrivait sain et sauf et qu’il devait partir le plus tôt possible. Votre situation est préoccupante.