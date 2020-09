Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les “ guêpes jaunes ” se sont avérées être l’ensemble le plus fort

Primoz Roglic, vainqueur de la Vuelta 2019, arrive en tant que skipper pour cette deuxième semaine du Tour. Son équipe, les gilets jaunes du Jumbo Visma, a remporté trois victoires d’étape et a été le dominateur de la course même si elle a également laissé des inconnus. Malgré leur maîtrise, ils n’ont pas profité de tout l’avantage auquel ils s’attendaient au classement général et ont laissé en vie des rivaux qui traversaient une mauvaise passe comme Egan bernal, qui est déjà récupéré et qui revient montrer les rouages ​​que le champion de la Grande Boucle.

L’égalité règne pour le moment. Le front français formé par Guillaume Martin et la renaissance Romain Bardet Ils sont à une demi-minute, et jusqu’à la position 10 qui occupe Mikel Landa la marge est d’un peu plus d’une minute. Entre les Colombiens: Nairo, Rigo Urn et Supermn Lpez. Mais la vraie menace parle slovène. Les Emirats Arabes Unis, vainqueur dimanche, n’ont que 44 ” de retard sur son compatriote.

Du côté espagnol, Landa s’est imposé comme une référence, même si le temps qu’il a perdu chez les fans de Lavaur cela peut vous coûter cher. En dehors du top 10 vivent les deux leaders de la Movistar: Enric Mas Il est à 2,02 minutes et Alejandro Valverde à 3,43. Les deux ont souligné hier à la question de MARQUE qui sont vus attaquer le général parce que «ceux qui sont forts au début peuvent le payer plus tard», bien qu’ils reconnaissent qu’ils aimeraient se voir plus haut qu’ils ne le sont maintenant.

Dans les Pyrénées, la force du Jumbo a suscité des doutes alors qu’Ineos n’a pas encore été vu avec la même splendeur avec laquelle Froome’s Sky se déplaçait auparavant. Pour vaincre les deux équipes, la recette la plus pratique semble être celle formulée par Pogacar.

L’élève de Matxn a été coupé de loin, laissant Roglic et Bernal sans équipe, obligés de se battre avec leurs propres forces. Ses bribes se sont terminées par la résistance d’hommes clés de Jumbo et d’Ineos, tels que Dumoulin et Carapaz. Les lacunes ont été dévoilées, les équipes ne balaient pas, et ce seront les individus qui feront la différence.

Mais, selon Valverde, vous devez bien vous préparer à ces cils. “On ne peut pas attaquer pour attaquer car à la fin on se fait prendre et on perd du temps. Il faut bien sélectionner pour faire des dégâts. La bonne chose est que nous voyons à quel point certains favoris ne sont pas si bons”, a reflété le Murcien, qui voit Mas dans la pommade jusqu’à la fin de la course.

Bien que tout sera décidé la semaine dernière, et en particulier dans le contre-la-montre qui atteint le sommet de la Planche des Belles Filles Le dernier samedi, la deuxième semaine présente de nombreuses incitations. Après la première pause, il y a deux étapes de plat propices aux sprinters, mais aussi pour que le vent apparaisse et distribue les ennuis, surtout dans celle de ce mardi sur l’Ile de R. Après la course, entrez à nouveau dans le Massif Central sur le chemin de Sarran et il débutera vendredi avec l’étape la plus difficile en prenant soin de ses 4400 dénivelés accumulés, dans lesquels sept passes devront être surmontées. Le but dans le Puy Mary (1,5,4 km à 8,1%).

Une journée en demi-montagne qui se termine à Lyon, cédant le relais à un parcours compliqué à travers les montagnes du Jura. Clé avec Selle de Fromentel (1), Col de la Biche (1) et finale au Grand Colombier (spéciale; 17,4 km à 7,1%). A l’horizon, six jours pour clarifier le général. Alors que Jumbo calcule ses forces, le reste des favoris savent qu’il est temps de ne pas spéculer.