Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Ce lundi est la journée de repos du Tour de France

On attendait beaucoup de l’un des deux jours qui pourraient être classés comme reines de cette Tour de France. Après la fin explosive de samedi à Lyon et les efforts accumulés pendant deux semaines de compétition, il n’était pas exclu d’assister à des explosions chez certains favoris qui dépensent déjà plus pour défendre leurs positions que pour attaquer. La force de Géant Amylan à n’importe qui.

Ledanois (Arka-Samsic), Geschke, Trentin (CCC Team), Jess Herrada (Cofidis), Marcato (UAE Team Emirates), Bonifazio (Total Direct Energie), Gogl (NTT Pro Cycling) et Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) a joué dans l’escapade du jour. Une fois de plus, le talentueux coureur de La Mancha s’est glissé, qui réalise un grand Tour, oubliant le classement général pour chercher la victoire à laquelle son équipe aspire.

Avant, Higuita a été contraint de partir après avoir été écrasé par Jungels. Le Colombien, l’une des grandes valeurs d’EF, est parti en larmes après avoir frappé un coup très douloureux.

Peu après Carapaz, le meilleur écuyer de Bernal, qui est allé au sol après un incident avec Hosftetter. Heureusement, l’Equatorien a pu continuer dans la course. Son concours est présumé clé pendant des jours comme mercredi prochain. Kwiatkowski, un autre des meilleurs écuyers d’Egan, a également souffert pendant la journée en raison de diverses affections.

Des mouvements étaient attendus parmi les favoris qui sont un peu en retard dans le premier port, mais il n’y en a pas eu. Seuls les EAU ont osé mettre un peu de rythme mais ce sont bientôt les «guêpes jaunes» qui ont commencé à commander l’équipe. Par devant, Geschke, Rolland et Herrada ils ont doublé la tête et ont couronné de la petite main le Mont de la Selle de Fromentel.

Nairo et Bernal ils restèrent, contre toute attente, dès que le dernier colosse de la journée commença à grimper. Martin et Martnez ils l’ont fait peu de temps après. Pendant que les favoris se regardaient, Yachts (4 en 2016 et jaune pendant plusieurs jours de ce Tour) J’ai essayé à 7 km de la ligne d’arrivée, au final ils ont atteint la ligne d’arrivée avec 12 (les favoris ms Valverde et Bilbao).

Roglic a lancé son attaque pour gagner à 700 mètres du but. Mais c’était Pogacar qui, dans un heads up avec Roglic, le triomphe était serré. Landa entré 10 ” de Palier, qui le dépasse au classement général et devient son principal rival à la recherche de cette troisième place sur le podium.

Ils disent définitivement au revoir à ce combat Egan Bernal et Nairo Quintana. Les Colombiens ne pouvaient pas suivre le rythme alors qu’ils avaient encore 12 kilomètres à parcourir et perdre toutes leurs chances, occupant le el Arkea la neuvième position à 5h08 et Ineos la treizième à 8h25 de Primoz Roglic.

Après le dernier jour de repos, la montagne redevient le protagoniste. De plus, cette première journée post-stop est liée à deux autres hautes montagnes qui pourraient décider de cette édition du Tour avant le dernier contre-la-montre. Ce ne sera donc pas une journée très exigeante pour les favoris qui garderont leurs forces pour les jours suivants. Ce sera peut-être une nouvelle opportunité pour que l’escapade se termine par la victoire. La journée se terminera par un troisième niveau de 2,2 kilomètres avec un dénivelé moyen de 6,5%.